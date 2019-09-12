Меньшова радуется, когда выходит из образа «феи»

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова похвалила стилистов за то, что они есть. 50-летняя артистка рассказала в Instagram, что на съемках специалисты одевают ее с иголочки, в результате чего она чувствует себя феей. Но, как и у Золушки, «ровно в 12 часов карета превращается в тыкву», и женщина возвращается в привычную жизнь, в которой она носит джинсы и кроссовки.

«И, знаете, это огромное облегчение, прямо отлично. Потому что быть круглосуточно феей я бы точно не смогла», — поделилась Меньшова.

В конце поста 50-летняя артистка отметила, что самая трудная работа, по ее мнению, это дарить свою красоту людям. Однако, к удивлению Юлии, многие пользователи Instagram с этим справляются.

Напомним, ранее актриса поделилась советом, как сохранить фигуру: нужно просто меньше есть. Меньшова ест один раз в день.

Вы тоже испытываете облегчение, когда снимаете нарядное платье и каблуки?