50-летняя Юлия Меньшова поделилась секретом молодости

Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в Instagram стилизованное фото с gif-анимацией. Это бледный цветной снимок, на котором на ближнем плане присутствуют четыре объекта, повторяющих одно и тоже движение: телеведущая, девушка в красной кофте, девушка в джинсах и автомобиль.

Юлия Меньшова в белой футболке, серой ветровке, аналогичного цвета спортивного кроя штанах и кроссовках.

В подписи к фото знаменитость сделала интересное заявление. По ее словам, она разгадала секрет молодости, которым решила поделиться со всеми, отдать во всеобщее пользование.

По словам Меньшовой, все волшебство заключается в цикличности моды. За 20–30 лет она делает полный оборот и снова возвращается к начальной точке отсчета.

И вот теперь звезда в свои 50 официальных лет зашла в магазин с широченным ассортиментом джинсов, футболок и свитеров и увидела там фасоны своей молодости. Словно волшебник произнес древние заклинания: «Крэкс-пэкс- фэкс и … «дети, вашей маме снова 17, просто поверьте, а поймете потом», — написала Юлия Меньшова в Instagram.

больше по теме Юлия Меньшова задумалась о смене профессии Звезда считает, что сможет неплохо реализовать себя в роли трэвел-блогера.

По признанию телеведущей, а как еще ей себя чувствовать, когда она снова оказалась в подзабытом, но когда-то любимым фасоном — «бананы»?