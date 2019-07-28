Про Юлию Меньшову и ее мужа Игоря Гордина можно снять кино!

28 июля Юлии Меньшовой исполняется 50 лет.

Телеведущая и актриса возраст не скрывает, выглядит прекрасно и очень счастлива в семейной жизни. Если карьера Юлии всегда была на виду у широкой аудитории, то об отношениях с мужем, актером Игорем Гординым, артистка говорила неохотно. Тем не менее в этом году они отмечают бронзовую свадьбу — 22 года вместе. Но случались на этом долгом пути и непредвиденные остановки.

Место встречи - бильярдная

Игорь Гордин - заслуженный артист РФ, сыграл более чем в 40 фильмах (одна из его последних работ - роль начальника угрозыска в модном сериале «Содержанки»). Юлия всегда подчеркивает: «Игорь - очень хороший актер!» Гордин более 20 лет играет главные роли в Московском театре юного зрителя, также он задействован в спектаклях Театра наций. Теща Вера Алентова о зяте всегда говорит с уважением: «Игорь просил у нас руки дочери. Интеллигентный мужчина с непростой судьбой - окончил технический вуз, а потом понял, что это не его, и стал актером». Гордин действительно учился на физика-ядерщика, но затем его потянуло на сцену - вспомнил, как в школьные годы играл в Театре юношеского творчества, окончил ГИТИС и поступил на службу в МТЮЗ.

На один из его спектаклей в компании друзей пришла Юлия Меньшова: ей тогда было 27 лет, а Игорю - 30. А потом они сидели в общей компании, и вдруг Юлия, скользнув взглядом по Игорю, поймала себя на мысли: «Парень такого типа мог бы быть моим мужем».

Гордин был скромен: просто пожирал Юлию глазами, а проявить инициативу не решался. Она - дочь знаменитых родителей, которая и сама уже стала звездой (Меньшова в то время была во всех телевизорах страны с ток-шоу «Я сама»). И когда Юля третий раз встретилась с Гординым (они отдыхали в общей компании в кафе с бильярдом), то она сама взяла быка за рога, предположив, что мужчина робеет. Юлия написала Игорю на салфетке свой номер телефона, предложив, если у него будет время, поучить ее играть на бильярде.

Кстати, бильярд не был лишь предлогом. Юлия в интервью «Телепрограмме» говорила: «Мы любили играть на бильярде. Но сегодня мы не находим в Москве приятных мест для этой игры. Чтобы это не был бильярдный клуб, а просто кафе или ресторан, где были бы и столы…»

Но, конечно, шарами и киями мир пары не ограничивается. «Мы любим, как и любили раньше, ходить в кино, в театр, - рассказывала Юлия «Телепрограмме». - Но больше всего мы любим путешествовать всей семьей. Это особенная радость, которая выдается также особенно редко, поскольку графики нашей работы и учебы детей с большим трудом совмещаются…»

Роман с супругом: перезагрузка

На море семейного счастья случился однажды шторм, который мог бы все разрушить — Юлия и Игорь расстались почти на четыре года. Удивительно, но перерыв в браке Юлии Меньшовой случился в том же возрасте, что и у ее знаменитых родителей, и на тот же срок!

Причины расставания? Накопилась усталость после бессонных ночей с двумя маленькими детьми: Юлия много работала, а муж мало помогал, считая домашние дела женскими обязанностями. При этом Гордина слишком часто называли мужем Меньшовой, а это было обидно… В какой-то момент Юлия попросила мужа съехать на съемную квартиру, но официально они все же не разводились.

О личной жизни в то время Юлия говорит так: «Не монашествовала. И он, думаю, не монашествовал». При этом Гордин виделся с детьми почти ежедневно. В то время по совету психологов семья две недели в году вместе с детьми отдыхала на море. В один из таких отпусков Гордин начал вновь ухаживать за Меньшовой. И у них вспыхнул, как это ни странно звучит, курортный роман - чувства вернулись, еще более яркие и осознанные. Супруги съехались, и брак продолжился уже с иными установками: взаимное доверие, уважение, бережное отношение к чувствам друг друга.

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А как же бытовые проблемы в семье творческих людей, спросите вы? Вот что нам ответила Юлия: «Бытовые обязанности, пожалуй, лежат в наибольшей мере на мне и на моей помощнице по хозяйству. Впрочем, я могу привлечь всех домашних, если есть необходимость».

Супруги теперь живут душа в душу. Путешествия по-прежнему на ведущих позициях в списке семейных увлечений: Юлия продумывает маршрут, экскурсии, Игорь бронирует билеты, гостиницы… Вот и накануне своего юбилея Меньшова рванула с семьей в отпуск: «Сын окончил институт, дочь — 9-й класс, а мы разгребли наши графики так, чтобы ничто не помешало нам прокатиться с ветерком почти через всю Америку за 21 день». Промчавшись по Америке, Юлия и Игорь продолжают вместе мчаться по жизни. Ближайшая остановка - серебряная свадьба!