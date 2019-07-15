Юлия Меньшова дала совет, как сохранить фигуру в отпуске

По мнению актрисы, секрет прост: нужно меньше есть.

Лето в самом разгаре, и звезды отечественного шоу-бизнеса разъехались кто куда. Юлия Меньшова вместе с семьей — мужем и двумя детьми — отправилась в большое путешествие по Америке, которое будет длиться 21 день.

Ранее актриса призналась, что они с мужем Игорем Гординым планировали эту поездку целых двадцать лет.

Уже после первых дней пребывания в США Меньшову засыпали вопросами об их путешествии. В частности, у телеведущей часто интересуются, как они с семьей питаются в отпуске и как Юлии удается сохранить фигуру. Ответить Меньшова решила прямо на своей странице в Instagram.

«Мы не заморачиваемся темой: где мы сегодня будем есть? Опыт подсказывает, что голодным остаться посреди цивилизации невозможно, а интернет и Tripadvisor всегда подскажут что-то вкусное и интересное. Поэтому обычно мы едим там, где нас застал голод. Кроме того, едим мы… мало! Что кроме сохранения фигуры, тоже существенно экономит время на получение впечатлений», — рассказала ведущая поклонникам.

больше по теме Юлия Меньшова впервые за 20 лет спустилась в нью-йоркское метро Телеведущая в поездке по США пользуется городским транспортом.

Ранее Меньшова пожаловалась подписчикам на невыносимую жару в Нью-Йорке. По ее словам, все члены ее семьи уже скучают по июльской московской прохладе.