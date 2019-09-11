Звездный стиль

Шейк в черном платье с многослойной юбкой отметилась на Неделе моды

Модель стала звездой показа новой коллекции Оскара Де Ла Ранты в Нью-Йорке.

Шейк в черном платье с многослойной юбкой отметилась на Неделе моды
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк привыкла работать не покладая рук. Однако в августе ей удалось несколько недель провести вдалеке от суеты. Она отдохнула на Ибице в компании друзей и родных. Однако модель не могла пропустить такое значимое событие, как Неделя моды в Нью-Йорке. Сначала она посетила вечеринку, а потом ушла с головой в работу.

День за днем Ирина блистает на подиумах. Она уже успела принять участие в показе Brandon Maxwell. Девушка продемонстрировала красоту по-американски в элегантном силуэтном платье. А накануне модель стала звездой показа выдающегося модельера Оскара Де Ла Ранты. Как известно, лучшие работы мастера всегда открывают и закрывают показ. Шейк довелось закрыть дефиле.

Знойная брюнетка продемонстрировала свою фирменную походку и вечернее платье с бретелькой-петлей и многослойной юбкой со шлейфом. Образ дополнили открытые босоножки на шпильке, а также нюдовый макияж и волосы, аккуратно собранные в хвост.

«Я имела удовольствие встретить саму икону, Oscar De La Renta, много лет назад… Сегодня большая честь закрыть ваше шоу», — написала Ирина.

Поклонники модели пришли в восторг от ее образа. «Какая красивая», «Она вернулась», «С каждым днем все прекраснее», «Лучшая модель», «Словно испаночка», — высказались пользователи в Сети. Отметим, что Купер после расставания с русской красавицей поправился и даже отрастил усы, но недавно перед первым выходом в свет за долгое время актер все же избавился от растительности на лице.

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Шейк в черном платье с многослойной юбкой отметилась на Неделе моды
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