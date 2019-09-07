Шейк в черном мини-платье впервые за долгое время вышла в свет

Все лето ходили слухи, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались. Ни модель, ни актер не подтверждали, но и не опровергали эту информацию. Однако русская красавица переехала жить в квартиру в Нью-Йорке вместе с дочкой Леей. Первое время она заботилась о малышке вместе со своей мамой Ольгой Шайхлисламовой, которая приехала, чтобы ей помочь. Потом, по данным инсайдеров, Ирине удалось договориться с Брэдли о совместной опеке над наследницей.

В августе Шейк смогла отправиться в отпуск. Несколько недель она провела время с дочкой и мамой на Ибице. Иногда она оставляла наследницу с ее бабушкой и отправлялась веселиться с друзьями в ночных клубах. С наступлением осени модель вернулась в Нью-Йорк. Она не только приняла участие в откровенной фотосессии, но и впервые за долгое время вышла в свет. Она посетила вечеринку ICONS By Carine Roitfeld, которую организовывает директор моды американского Harper’s BAZAAR Карин Ройтфельд.

На красной дорожке Ирина предстала в черном бархатном мини-платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул осиную талию знаменитости и ее стройные ноги. Волосы она собрала в аккуратный пучок, а также сделала нюдовый макияж. От аксессуаров девушка отказалась. Поклонники пришли в восторг от ее лаконичного образа. Они отметили, что Шейк только похорошела за последние месяцы.

К слову, в компании Купера модель не появлялась на публике с начала весны. Не так давно актер смог насладиться общением с дочкой. Папарацци удалось подловить звезду кино, когда он гулял с наследницей и также посетил вместе с ней парк развлечений. Брэдли отрастил усы, что удивило поклонников. Что стало причиной, по которой актер перестал жить с Ириной, остается тайной.

А вам нравится новый образ Шейк?