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Ничего лишнего: Ирина Шейк показала кадры откровенной фотосессии

Из одежды на модели были лишь сумка и чулки.

Ничего лишнего: Ирина Шейк показала кадры откровенной фотосессии
Фото:Globallookpress.com

Ирина Шейк продолжает оставаться одной из самых востребованных моделей нашего времени. Не так давно в ее личной жизни произошли серьезные перемены — она рассталась с партнером и отцом своей дочери Брэдли Купером.

Тем не менее на работу Шейк это никак не повлияло, она продолжает активно участвовать в показах и сниматься для рекламных кампаний.

Одной из таких стала съемка для Calvin Klein. В рамках фотосессии Unlocked Ирина позировала фотографам буквально с одной сумочкой в руках, оставив остальные предметы гардероба за кадром.

Фото Шейк мгновенно стали хитом в Сети. Короткий ролик со съемок в ее Instagram набрал почти полмиллиона лайков.

«Ирина, ты потрясающая», «Эта невероятная красота», «Таких как ты больше нет», — писали фолловеры в комментариях.

Стоит напомнить, что не так давно Ирина приняла участие в рекламных кампаниях Burberry и Moschino. Кроме того, она продолжает оставаться лицом бренда Intimissimi.

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Брэдли КуперИрина Шейкобнаженная фотосессия

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Ничего лишнего: Ирина Шейк показала кадры откровенной фотосессии
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