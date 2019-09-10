Пляжный образ: Рудова показала, с чем можно носить мини-шорты

Наталья Рудова не скрывает, что не может жить без моря и солнца. По этой причине не только зимой, но и летом она много путешествует. Для отдыха актриса обычно выбирает Мальдивы. В этом году она там была не раз, поэтому решила сменить обстановку. Вместе с подругой девушка отправилась на испанский остров Ибица, где сейчас, к слову, также отдыхает Ольга Бузова после съемок в новом шоу «План Б».

Так как ранее Рудова заявила, что поправилась из-за «приступов обжорства», она теперь старается следить за фигурой и заниматься спортом. Однако порой актриса не может отказать себе в сладком. Поклонники даже заподозрили ее в беременности, но девушка опровергла их домыслы. Несмотря на то что своей фигурой Наталья не совсем довольна, она не устояла и сделала селфи на фоне бассейна.

В кадре звезда предстала в алом купальнике с глубоким декольте. Она также надела джинсовые мини-шорты, а волосы собрала в высокий пучок. У актрисы получился стильный пляжный look, который легко повторить. Наряд подчеркнул стройную фигуру девушки.

«Я счастлива. **** ненавидят это», — написала она.

Поклонники отреагировали на дерзкий выпад Рудовой. Они отметили, что она превосходно выглядит и может провоцировать хейтеров сколько угодно. «Как ты прекрасна», «Единственный человек на кого хочется смотреть в инсте из звёзд», «Вы выглядите впечатляюще», «Фигура просто идеальная», — прокомментировали пост подписчики. Не осталась в стороне и Ольга Бузова. «Я люблю, когда ты счастлива», — заявила она.

А вам понравился наряд знаменитости?