Звездный стиль

Пляжный образ: Рудова показала, с чем можно носить мини-шорты

Актриса наслаждается отпуском в компании подруги на Ибице.

Пляжный образ: Рудова показала, с чем можно носить мини-шорты
Наталья Рудова. фото: instagram.com/rudovanata/

Наталья Рудова не скрывает, что не может жить без моря и солнца. По этой причине не только зимой, но и летом она много путешествует. Для отдыха актриса обычно выбирает Мальдивы. В этом году она там была не раз, поэтому решила сменить обстановку. Вместе с подругой девушка отправилась на испанский остров Ибица, где сейчас, к слову, также отдыхает Ольга Бузова после съемок в новом шоу «План Б».

Так как ранее Рудова заявила, что поправилась из-за «приступов обжорства», она теперь старается следить за фигурой и заниматься спортом. Однако порой актриса не может отказать себе в сладком. Поклонники даже заподозрили ее в беременности, но девушка опровергла их домыслы. Несмотря на то что своей фигурой Наталья не совсем довольна, она не устояла и сделала селфи на фоне бассейна.

В кадре звезда предстала в алом купальнике с глубоким декольте. Она также надела джинсовые мини-шорты, а волосы собрала в высокий пучок. У актрисы получился стильный пляжный look, который легко повторить. Наряд подчеркнул стройную фигуру девушки.

«Я счастлива. **** ненавидят это», — написала она.

Поклонники отреагировали на дерзкий выпад Рудовой. Они отметили, что она превосходно выглядит и может провоцировать хейтеров сколько угодно. «Как ты прекрасна», «Единственный человек на кого хочется смотреть в инсте из звёзд», «Вы выглядите впечатляюще», «Фигура просто идеальная», — прокомментировали пост подписчики. Не осталась в стороне и Ольга Бузова. «Я люблю, когда ты счастлива», — заявила она.

А вам понравился наряд знаменитости?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильНаталья РудоваФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пляжный образ: Рудова показала, с чем можно носить мини-шорты
Интересно?
Поделись с друзьями: