В Сети появился первый тизер нового реалити с Бузовой «План Б»

Дату выхода телешоу в эфир создатели пока не называют.

О запуске нового реалити стало известно в конце мая… Это уже третье шоу канала ТНТ, в котором исполнительница хита «Мало половин» будет искать свою настоящую любовь. Ведь попытки Бузовой построить любовь на «Доме-2», а после на проекте «Замуж за Бузову» — не привели к результату.

Что же, может, на новом проекте повезет! Тем более, что искать спутника жизни Оля будет не сама. Для этого есть Тимур Батрутдинов. По задумке продюсеров, закадычные друзья должны на этот раз помочь «построить» любовь друг другу, а если этого не случится, то объявить себя парой.

9 сентября в Сети появился первый тизер нового реалити. В ролике Бузова иронизирует над собой и собственным невезением в делах амурных.

«Когда нет выхода, только вход. Когда заканчивается «план А» в ход идет «план Б», — посмеялась она.

О выходе в эфир нового проекта пока не говорят ни участники, ни создатели. Однако поклонники уже выяснили планируемую дату премьеры. Ориентировочно — это середина октября.