Бузова в мерцающем платье с бахромой «оторвалась» в клубе на Ибице

Ольга Бузова не так давно побывала на Бали. Там она успела немного отдохнуть, но в основном девушка проводила время на съемках нового проекта «План Б», где будет искать любовь вместе с Тимуром Батрутдиновым. Вернувшись в Москву, телеведущая поняла, что ей нужен небольшой отпуск. Она на несколько дней отправилась с подругами на испанский остров Ибица. Там она не только загорает и купается.

больше по теме Бузова в блестящем мини-платье посетила необычный ресторан на Ибице Телеведущая насладилась грандиозным шоу и изысканными блюдами.

На днях Ольга решила развеяться. Она облачилась в облегающее алое платье и посетила необычный ресторан, где каждый вечер выступают артисты цирка. Телеведущая насладилась прекрасным вечером, отведала изысканные блюда и осушила несколько бокалов с коктейлями. На следующий день после традиционной фотосессии у бассейна Бузова решила отправиться в ночной клуб.

Загорелая артистка облачилась в мини-платье с бахромой. Наряд подчеркнул ее стройные ноги, а также сверкал в лучах софитов. К образу Ольга добавила туфли цвета ню, а также украсила свою прическу стильной заколкой. На сцене танцовщицы демонстрировали шоу для гостей, а на балконе не менее зажигательно танцевала Бузова. Она не стала скрывать, что ей все очень понравилось. По ее словам, для полного счастья ей не хватало возлюбленного рядом.

К слову, танцевала телеведущая почти до утра. Поклонники пришли в восторг от ее яркого образа. Но они переживают, что звезда злоупотребляет алкогольными напитками. «Оля, ты как всегда хороша»: «Красивая», «Как всегда, хороша», «Столько блеска», «Платье шик», «Какая пластичность! Какие изгибы! Вы нереальная», — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравилось платье Бузовой?