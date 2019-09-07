ЗВЕЗДЫ

Идеальное селфи: Рудова продемонстрировала глубокое декольте на отдыхе

Актриса проводит время с подругой на Ибице.

Идеальное селфи: Рудова продемонстрировала глубокое декольте на отдыхе
Наталья Рудова. фото: globallookpress.com

Наталья Рудова не скрывает, что очень самокритично относится к себе. Минувшей зимой актриса набрала вес. Она призналась, что страдает приступами обжорства. Девушка села на жесткую диету и начала активно заниматься спортом. Однако быстро вернуться в форму ей не удалось. Ко всему прочему, знаменитость много путешествовала и не могла отказать себе в изысканных блюдах в отпуске.

В конце августа Рудова вновь покинула родину. Она приехала на Ибицу со своей подругой, блогером, Уильяной Почеко, которую многие знают под псевдонимом Ульяна Банана. на этот раз артистка повременила с откровенными снимками, но в итоге после дня рождения подруги все же добралась до бассейна и сделала пикантные фото. На селфи Наталья предстала без макияжа и в бикини телесного цвета.

Девушка продемонстрировала глубокое декольте на фоне пальм и бокал с прохладительным напитком, украшенный клубникой.

«Миром правит любовь», — написала актриса.

Поклонники восхитились не только снимком, но и фигурой звезды. «Чудненько выглядишь», «Красивая», «Бомба», «Такая нежная», «Наташа, вы тут красотка неописуемая», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что ранее Рудову заподозрили в беременности, но она опровергла слухи. Девушка продолжает утверждать, что находится не в лучшей форме, хотя поклонники часто называют ее фигуру идеальной. Напомним, что в свои 36 лет актриса не замужем. Она не любит говорить о личной жизни, поэтому не известно, свободно ее сердце или нет.

А вам нравится фигура актрисы?

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Звездный стильНаталья РудоваФото в купальнике

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Идеальное селфи: Рудова продемонстрировала глубокое декольте на отдыхе
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