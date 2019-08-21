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«Честное фото»: 36-летняя Рудова отметилась снимком без макияжа

Некоторые пользователи Сети заподозрили, что актриса отретушировала изображение в фотошопе.

«Честное фото»: 36-летняя Рудова отметилась снимком без макияжа
Наталья Рудова Фото: globallookpress.com

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова в повседневной жизни обычно отдает предпочтение неяркому макияжу. В ее косметичке особенно много помад бежевых оттенков. Накануне Рудова в блоге поделилась фото, на котором предстала и вовсе без косметики и в домашней одежде.

«Честное фото…на ночь», — подписала новую публикацию актриса.

Увидев свежий снимок кумира, некоторые поклонники сначала спутали Рудову с супругой американского исполнителя Джастина Бибера, моделью Хейли Болдуин.

Наталья Рудова без макияжа. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B1ZmzzZF9Cu/

В адрес актрисы поступило множество комплиментов, но и в этой бочке меда нашлась своя ложка дёгтя. Особенно внимательные пользователи Сети решили, что снимок вовсе не честный, и Рудова перед публикацией его отретушировала в фотошопе.

«Ната, вы не до конца честны»; «Видно, что фотошоп», — отметили несколько подписчиков актрисы.

Однако Наталья на эти высказывания реагировать не стала. К критике в социальных сетях и сплетням Рудовой привыкать не приходится. Чаще всего актрисе приписывают беременность. На такие слухи Рудова обычно реагирует с иронией.

А как Вы оцениваете новое фото актрисы?

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«Честное фото»: 36-летняя Рудова отметилась снимком без макияжа
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