Марина Ким в платье цвета фуксия позировала с Нетребко для фото

Оперной диве довелось выступить на открытии самого большого зала в Евразии, который построили в Екатеринбурге.

Марина Ким не так давно вернулась из отпуска, но продолжает много путешествовать по работе. Не так давно ей довелось побывать в Монако, где она повеселилась на яхте со звездами, а в конце августа ведущая приехала в Екатеринбург. Она стала ведущей открытия нового зала в выставочном центре в Екатеринбурге.

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Для торжественного случая Ким облачилась в вечернее платье цвета фуксия. Наряд со шлейфом подчеркнул стройную фигуру девушки. Образ она дополнила розовой помадой и жемчужным ожерельем. На открытии нового концертного зала Марина встретила оперную диву Анну Нетребко, которая выступила для гостей вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Артистка с удовольствием сфотографировалась с телеведущей.

К слову, Анна выглядела не менее эффектно в белом платье без бретелек и с золотой вышивкой. Образ она дополнила сережками и ожерельем с драгоценными камнями.

«Открываем самый большой зал в Евразии с лучшей акустикой и просто космической Анной Нетребко», — поделилась Ким.

Поклонники пришли в восторг от образов двух медиа персон. Они одарили их комплиментами. «Потрясающее платье», «Сияешь!», «Богини», «Вот это наряды», — прокомментировали они пост Марины. А Нетребко поделилась видео со своим выступлением. Она в очередной раз поразила всех своим вокалом. К слову, артистка только недавно вернулась с «Новой волны», которая прошла в Сочи, а также снялась в передаче «Привет, Андрей!», которая была посвящена юбилею Игоря Крутого.

А вам какой наряд понравился больше?