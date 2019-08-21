ЗВЕЗДЫ

Марина Ким в платье-комбинации станцевала на яхте в Монако

Телеведущая провела вечер в компании звезд.

Марина Ким в платье-комбинации станцевала на яхте в Монако
Марина Ким. фото: instagram.com/marina_kim_tv/

Марина Ким ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале. Несмотря на свой плотный рабочий график этим летом ей удалось провести время с двумя дочерьми: Брианой и Дариной. Не так давно они отдохнули в Риме. В начале августа телеведущая вернулась в Москву и отпраздновала свой день рождения. Она собрала друзей на яхте, где для нее выступила Анита Цой.

На этом праздник не закончился. Марина отправилась в Монако, где отдыхает уже не первую неделю. Она успела побывать на фестивале русской музыки, а на днях девушке удалось повеселиться на яхте в компании Стаса Михайлова и его жены, певицы Зары и других известных персон. Ким даже в отпуске старается выглядеть элегантно. Для вечеринки она выбрала голубое платье-комбинацию с пикантным разрезом.

Марина Ким, Стас Михайлов и Зара. фото: Instagram.com/stories/inamikhaylova/

В какой-то момент телеведущая избавилась от обуви и стала танцевать босиком на палубе. «Хорошо, когда хорошо», — написала она. Поклонники пришли в восторг от образа Марины. «Хороша чертовка», «Голубой море и голубой платье — класс», «Марина, отлично танцуете», «Красивое платье и фигура отличная!», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Зара тоже облачилась в платье для вечернего ужина. Она предпочла черный наряд в пол с оголенным плечом, который певица дополнила шляпкой. А вот жена Стаса Михайлова облачилась в легкий льняной костюм, в котором тоже зажигательно танцевала.

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Звездный стильМарина КимМонако

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Марина Ким в платье-комбинации станцевала на яхте в Монако
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