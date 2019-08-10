Марина Ким выбрала платье с гороховым принтом для съемок

Марина Ким не первый год ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале. Мало кто знает, но раньше она снималась в кино. Этим летом телеведущей удалось провести несколько недель с детьми в отпуске. Она воспитывает двух дочерей: пятилетнюю Бриану и трехлетнюю Дарину. Каникулы девушка провела в Риме, где не только загорала и осматривала достопримечательности, но и каталась на карете.

Однако в августе Марина вновь приступила к работе. Если в обычной жизни она обычно отказывается от косметики, то для эфира визажисты делают ее кожу идеальной, а взгляд выразительным. Телеведущая славится тем, что всегда выглядит женственно и элегантно. В этом сезоне она поддержала тренд на гороховый принт. Не так давно Ким примерила красное платье в белый горох, а теперь облачилась в наряд в ретро-стиле.

Для очередных съемок передачи Марины примерила платье цвета морской волны с белым поясом и гороховым принтом. Острые плечи и туфли-лодочки зрительно вытянули образ. Волосам эксперты придали объем, а губы девушки накрасили алой помадой.

«Девушки, а вы часто носите платья или только по особым поводам? Я вот просто не могу без них», — призналась телеведущая.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда. «Шикарная леди», «Гламурная русалка», «Платье — шик», «Вам на подиум нужно», «Красавица», «Потрясающий образ», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что Ким была облачена именно в это платье, когда у нее произошло ЧП на работе. Буквально за несколько минут до эфира она случайно пролила на себя чашку кофе.

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