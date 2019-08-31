«Дорогой мой друг!»: Ротару публично обратилась к Игорю Крутому

29 августа завершился конкурс «Новая волна» в Сочи, который организовал Игорь Крутой. Композитору удалось собрать в одном месте уникальных артистов. Согласилась приехать на конкурс даже София Ротару, которая почти год не выступала в России, опасаясь реакции украинских радикалов. Сразу после завершения мероприятия Крутой приехал в Москву и стал главным героем шоу «Привет, Андрей!», которая была посвящена его юбилею.

больше по теме София Ротару в платье с изумрудными вставками и жакете выступила в Сочи Певица впервые за долгое время приехала в Россию и посетила конкурс «Новая волна».

Андрей Малахов вспомнил яркие моменты «Новой волны». Он отметил, что там Ротару выступила с песней «Вот и лето прошло» и поинтересовался у Игоря Яковлевича, как ему удалось уговорить артистку приехать в Сочи.

«Она хорошая женщина и нашей дружбе где-то 45 лет. Она пошла на встречу. На сегодняшний день это немножко опасно, но..», — поделился композитор. После этого на связь со студией вышла сама Ротару. Она лично поздравила его с прошедшим юбилеем.

«Рада встречи с вами! Я пыталась вспомнить, когда познакомилась с Игорем и не смогла. Мне кажется, что я его знаю всю сознательную жизнь. Он замечательный человек, он мастер своего дела, но больше всего я ценю его человеческие качества: доброту, понимание, поддержку, дружбу. К сожалению, сегодня эти качества редкое явление. Игорь, с юбилеем тебя, дорогой мой друг! Я от души поздравляю тебя с прекрасной датой, с юбилеем. Хочу пожелать тебе крепкого, крепкого здоровья, счастья! Здоровья и счастья твоим родным и близким! Я желаю тебе творческого вдохновения, творческого счастья и долголетия, новых ярких музыкальных проектов! С праздником», — сказала Ротару.

Крутой был тронут. Он отметил, что очень ждет концертов коллеги в России. «Давайте пожелаем Соне, чтобы она приезжала сюда с концертами», — попросил артист. С ним согласился и Малахов. «Какая она!», — вымолвил он. Ведущий также показал отрывки одного из самых первых выступлений Софии, где на сцене она исполняла песню на молдавском языке.

Тем, как выглядит 72-летняя Ротару, восхитился не только ведущий, но и Анна Нетребко, которая пришла в студию с похудевшим мужем Юсифом Эйвазовым. Отметим, что также после долгих уговоров на передачу пришла Ирина Алферова. Она тоже решила лично поздравить Крутого с 65-летием.