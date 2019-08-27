Редкий кадр: Нетребко поделилась чувственным фото в черном бикини

Анна Нетребко обладает утонченным чувством стиля. Поклонники наблюдают за тем, что носит оперная дива. Она умело подчеркивает достоинства своей нестандартной фигуры. В конце августа артистка приехала на конкурс «Новая волна» в Сочи. Она успела продемонстрировать несколько летних образов и выступить на сцене в золотом платье. А в свободное время звезда бегает и нежится в бассейне.

Однако лето подходит к концу и звезды возвращаются с курортов. Нетребко призналась, что и ее отпуск скоро завершится, но к работе возвращаться она не горит желанием. В соцсети оперная дива поделилась снимком, на котором запечатлена в бассейне с бокалом коктейля «Мохито». Она позировала в черном бикини и стильных солнцезащитных очках, вытянув губя, как для поцелуя.

«Каникулы закончились… думаете, я хочу работать?» — задала риторический вопрос Анна, сопроводив пост грустным смайликом.

Поклонники попытались поддержать артистку. Они пояснили, что очень любят голос певицы, поэтому она должна продолжать их радовать своими выступлениями. «Вы должны работать… Вы украшаете своей работой этот мир», «Обворожительна! Всегда от вас в восхищении!», «Анна! Сразили наповал», «Я уверена в этом: ваше творчество необходимо людям», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Нетребко показала и стильный пляжный образ. Гуляя уже по морскому побережью, на купальник она накинула халат без рукавов из полупрозрачной ткани, который был украшен вышивкой. «Нимфа! Русалка! Наяда!» — восхитился ее образом историк моды Александр Васильев. Именно он не так давно привил оперной диве любовь к разным шляпкам.

А вам нравится фигура оперной артистки?