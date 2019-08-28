Звездный стиль

Кудрявцева выбрала силуэтное платье-макси для «Новой волны»

Телеведущая произвела фурор во второй конкурсный день, который вела вместе с Александром Реввой.

Кудрявцева выбрала силуэтное платье-макси для «Новой волны»
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева в конце августа приехала на «Новую волну» в Сочи. Не в первый раз она стала ведущей музыкального конкурса. На открытии мероприятия ведущая выглядела неотразимо в блестящем жакете с длинной юбкой. Ее соведущим был Андрей Малахов. Примечательно, что в повседневной жизни она предпочитает более удобные наряды. Например, в аэропорту она была запечена в трениках, а на репетиции появлялась в платье свободного кроя с принтом в виде черепа.

27 августа состоялся второй конкурсный день «Новой волны». На этот раз напарником Леры был уже не Малахов, а обаятельный артист Александр Ревва. На сцене он появился в классическом черном костюме с белой не до конца застегнутой рубашкой. А вот Кудрявцева вновь продемонстрировала безупречное чувство стиля. Она облачилась в черное платье-макси с полупрозрачными рукавами. Силуэтный наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости.

Образ Лера дополнила туфлями на шпильке и макияжем с акцентом на глазах. Она поблагодарила дизайнера за то, что он создал для нее настоящий шедевр. «Грач — ты очень крутой, спасибо за это искусство из ткани», — написала ведущая. Отметим, что дизайнер Грач Устян редко работает со звездами, но для Кудрявцевой сделал исключение.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит телеведущая. Они одарили ее комплиментами. «Лера, шикарная конечно! Черный цвет очень идёт! Красивая и роскошная!», «Как можно быть такой красивой?», «Платье, чудо, как хорошо!!! Да, и хозяйка красавица!», «Просто божественное платье!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Кудрявцева во второй раз мамой год назад. Она родила дочку Марию своему супругу, хоккеисту, Игорю Макарову. Супруги крестили свою наследницу в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Таинство состоялось еще в начале лета, но известно об этом стало только в августе.

А вам нравится новый образ телеведущей?

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Кудрявцева выбрала силуэтное платье-макси для «Новой волны»
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