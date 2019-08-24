Звездный стиль

Кудрявцева подчеркнула стройные ноги платьем с принтом в виде черепа

В таком образе телеведущая появилась на репетиции открытия фестиваля в Сочи.

Кудрявцева подчеркнула стройные ноги платьем с принтом в виде черепа
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

В конце августа в Сочи начали приезжать звезды отечественного шоу-бизнеса. Вера Брежнева, Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым, Филипп Киркоров и другие артисты прибыли на побережье Черного моря, чтобы принять участие в фестивале «Новая волна», которая стартует 24 августа. Ночью и днем шли репетиции концерта. Ведущими мероприятия уже не в первый раз стали Андрей Малахов и Лера Кудрявцева.

В аэропорту телеведущая отметилась в серых спортивных штанах и красной футболке в тон кроссовках. Позже она сменила удобную одежду на праздничный образ. На первой репетиции Лера появилась в приталенном жакете с бело-серебристыми пайетками и черной юбке в пол с разрезом до середины бедра.

На следующий день свой образ Кудрявцева вновь сменила на более удобный. За несколько часов до открытия фестиваля она повторяла речь вместе с Малаховым. Она была облачена в черное мини-платье свободного кроя с принтом в виде черепа, который был выложен стразами. Волосы ведущая выпрямила, а вместо каблуков надела босоножки. Напарник девушки тоже предпочел отложить наглаженный костюм на вечер. Он был в бежевых шортах и зеленой футболке.

Поклонники восхитились стройную фигурой Леры и ее молодежным образом. «Лера супер!!! Красотка!!! Платье супер!», «Ах, какие у вас стройные ножки», «Какие все классные», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что телеведущая стала мамой во второй раз год назад. Она быстро пришла в форму и теперь вновь не стесняется облачаться в облегающие и женственные наряды.

А вы будете смотреть «Новую волну»?

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Звездный стильЛера КудрявцеваЛера Кудрявцева фотоФестиваль "Новая волна-2019"

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Кудрявцева подчеркнула стройные ноги платьем с принтом в виде черепа
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