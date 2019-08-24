Кудрявцева на «Новой волне» отметилась в жакете с пайетками

Кроме того, супруга хоккеиста Игоря Макарова примерила юбку в пол с разрезом до середины бедра.

48-летняя Лера Кудрявцева не смогла пропустить генеральную репетицию, предшествующую церемонии открытия музыкального фестиваля «Новая волна — 2019». Знаменитость поделилась свежими кадрами с концертной площадки, попозировав в компании композитора и продюсера Игоря Крутого. Телеведущая показала подписчикам в Instagram, какой образ она выбрала для выхода в свет. Знаменитость отдала предпочтение приталенному жакету с бело-серебристыми пайетками, примерив черную юбку в пол с разрезом до середины бедра.

больше по теме Кудрявцева в тренировочных штанах отметилась в сочинском аэропорту Для перелета знаменитость подобрала практичный образ, отказавшись от привычных нарядов.

После летнего отпуска супруга хоккеиста Игоря Макарова приступила к работе. Вместе с Оскаром Кучерой она анонсировала выход нового сезона программы «Звезды сошлись». Также Лера Кудрявцева появилась на съемках шоу «Секрет на миллион». Несмотря на то, что график телеведущей расписан по минутам, она все-таки смогла улететь на сочинский фестиваль.

«Сегодня стартует «Новая волна». А у нас пока генеральная репетиция», — добавила Кудрявцева.

Как и другие звездные мамочки, среди которых: Регина Тодоренко, Елизавета Боярская, Нюша, Виктория Лопырева — телеведущая Лера Кудрявцева отказалась от декретного отпуска. Вместе с хоккеистом Игорем Макаровым она воспитывает годовалую дочку Марию. Кроме того, у Леры есть взрослый сын Жан Ленюк. Знаменитость не мыслит свою жизнь без работы и не готова отказываться от любимого дела.

А вам понравился образ Леры Кудрявцевой на репетиционной площадке «Новой волны»?