Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь

Таинство состоялось еще в июне и только сейчас родители решились показать снимки

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Таинство состоялось еще в начале лета, но родители по какой-то причине скрывали этот факт от поклонников и СМИ. Однако в фанатском блоге звезды появился первый кадр счастливой мамы со своей маленькой, уже крещенной, дочерью.

Как сообщает СтарХит, роль крестных родителей малышки на себя взяли Андрей Разыграев и сестра Кудрявцевой Оксана. Поздравить с таинством девочку и ее мать поспешили многочисленные друзья Леры.

Напомним, Маша – второй ребенок телеведущей. Сыну Жану Кудрявцевой скоро уже исполнится 30 лет. Отец Маши — 31–летний хоккеист Игорь Макаров. Они живут счастливо вместе около 6 лет, игнорируя колкие комментарии по поводу разницы в их возрасте.