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«Отсекаю все ненужности»: Кудрявцева заговорила о своем окружении

На конкурс «Новая волна» в Сочи знаменитость отправилась без супруга Игоря Макарова.

«Отсекаю все ненужности»: Кудрявцева заговорила о своем окружении
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram свежий пост, показав новое фото в купальнике. На пляж знаменитость отправилась в компании друзей-мужчин. Примечательно, что на конкурс «Новая волна» в Сочи ведущая программы «Секрет на миллион» и соведущая Оскара Кучеры в шоу «Звезды сошлись» отправилась без супруга хоккеиста Игоря Макарова. При этом ранее Кудрявцева уверяла, что никогда не смирится с изменой, и, если узнает о неверности избранника, тут же подаст на развод.

В переписке с подписчиками телеведущая заговорила о своем окружении, подметив, что старается не подпускать к себе лишних людей. Так, возлюбленная хоккеиста борется с негативными эмоциями, поступающими от недоброжелателей.

«Очень люблю уютных и комфортных людей рядом. С недавнего времени просто отсекаю от себя все ненужности», — заверила Кудрявцева.

Лера Кудрявцева в компании друзей-мужчин сходила на сочинский пляж. Фото: Instagram.com/leratv

Напомним, что вместе с Игорем Макаровым телеведущая воспитывает годовалую дочку Марию. Кроме того, у знаменитости есть уже взрослый сын Жан Ленюк. Молодой человек успел сделать маму бабушкой, подарив Лере Кудрявцевой внука.

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Звездные детиЛера Кудрявцева

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«Отсекаю все ненужности»: Кудрявцева заговорила о своем окружении
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