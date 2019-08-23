Звездный стиль

Кудрявцева подобрала под юбку с пайетками футболку и кеды

Телеведущая обратилась к подписчиком с поучительным высказыванием.

Кудрявцева подобрала под юбку с пайетками футболку и кеды
Лера Кудрявцева/instagram.com/leratv/

В последнее время 48-летняя Лера Кудрявцева не так часто радует поклонников модными образами. Телеведущая с головой погрузилась в материнство и по большей части публикует снимки годовалой дочки Марии и совместные фото с мужем. Вернувшись домой из Парижа, где она провела каникулы, Лера опубликовала модный снимок на фоне мегаполиса. В будний день Кудрявцева оделась во все светлое : белую спортивную майку с принтом, бело-коричневые конверсы и длинную юбку из органзы с пайетками.

Дополняет образ объемная черная сумка на ремне и множество браслетов. Обращает на себя внимание яркий макияж. Возможно, телеведущая возвращалась с записи эфира.

«Вы живете ту жизнь, которую создаете сами», — нравоучительно подписала снимок Кудрявцева в Instagram.  «Ну, иной раз и свернуть надо удачно с протоптанной тропы», «Жизнь надо устраивать до тех пор, пока она не начнет устраивать вас», «Выглядите шикарно, материнство вам к лицу», — по-разному отреагировали на публикацию поклонники.

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Кудрявцева подобрала под юбку с пайетками футболку и кеды
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