Кудрявцева подобрала под юбку с пайетками футболку и кеды

В последнее время 48-летняя Лера Кудрявцева не так часто радует поклонников модными образами. Телеведущая с головой погрузилась в материнство и по большей части публикует снимки годовалой дочки Марии и совместные фото с мужем. Вернувшись домой из Парижа, где она провела каникулы, Лера опубликовала модный снимок на фоне мегаполиса. В будний день Кудрявцева оделась во все светлое : белую спортивную майку с принтом, бело-коричневые конверсы и длинную юбку из органзы с пайетками.

Дополняет образ объемная черная сумка на ремне и множество браслетов. Обращает на себя внимание яркий макияж. Возможно, телеведущая возвращалась с записи эфира.

больше по теме Кудрявцева поздравила экс-возлюбленного Лазарева с выходом клипа о несчастной любви Певец на днях представил новое романтическое произведение.

«Вы живете ту жизнь, которую создаете сами», — нравоучительно подписала снимок Кудрявцева в Instagram. «Ну, иной раз и свернуть надо удачно с протоптанной тропы», «Жизнь надо устраивать до тех пор, пока она не начнет устраивать вас», «Выглядите шикарно, материнство вам к лицу», — по-разному отреагировали на публикацию поклонники.