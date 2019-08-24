«Не хочу останавливаться»: муж Нетребко похудел на 26 килограммов

Анна Нетребко этим летом успела посетить много стран, включая Австрию, Германию, Италию и Айзербайджан. Именно в Баку она смогла расслабиться и провести время в семейном кругу, а также повеселиться на роскошной свадьбе друзей. В конце августа оперная дива с супругом Юсифом Эйвазовым приехала в Сочи. Они успели немного отдохнуть перед началом фестиваля «Новая волна», ради которого и приехали на побережье Черного моря.

Еще 23 августа супруги успели встретиться с друзьями. Они поужинали в компании Филиппа Киркорова и Игоря Крутого. Нетребко выглядела неотразимо в леопардовом платье. А на следующий день они приняли участие в пресс-конференции, состоявшейся перед торжественным открытием фестиваля. Многие заметили, что супруг певицы сильно похудел. Черная футболка с узором, рубашка и брюки в тон только подчеркнули этот факт.

В шутку Юсиф заявил, что у него одна диета с Крутым. «Секс?» — уточнил композитор, рассмеявшись. Певец ответил утвердительно, но отметил, что вел бурную интимную жизнь даже при весе в 120 килограммов.

«Все-таки рядом со мной такая роскошная женщина. А вот спорта в моей жизни никогда не было. Сейчас появился. Поскольку много выступлений и переездов, тренеры есть в разных странах. Результат уже отличный — минус 26 кило. Но я на этом не хочу останавливаться. Мне даже интересно насколько далеко я могу зайти», — рассказал тенор.

Нетребко заявила, что была против диеты. Она пояснила, что любит мужа в любой форме. Однако оперная дива готова поддерживать возлюбленного, раз он так вдохновлен результатом, пишет издание «Комсомольская правда». К слову, сама артистка тоже выглядела очень стройной в черном платье свободного кроя. Образ она дополнила причудливой сумочкой в форме четвертинки арбуза. В Сочи по утрам Анна делает пробежку, наслаждаясь красивыми видами. А вот от вкусных блюд звезда отказывается редко.

Как считаете, Юсифу нужно еще худеть?