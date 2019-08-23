Звездный стиль

Нетребко в платье-макси с леопардовым принтом отметилась в Сочи

Певица приехала на фестиваль «Новая волна».

Нетребко в платье-макси с леопардовым принтом отметилась в Сочи
Анна Нетребко. фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко первую часть лета провела в Европе, а потом приехала в Азербайджан. Там певица провела время в теплом семейном кругу, а также побывала на свадьбе друзей. Артистка обладает пышной фигурой, но это не мешает ей стильно одеваться. В конце августа она с мужем Юсифом Эйвазовым приехала в Сочи. Именно там 24 августа стартует фестиваль «Новая волна». Первые дни оперная дива посвятила релаксу и занятиям спортом, а потом встретилась с коллегами.

В соцсети Анна поделилась видео, на котором запечатлена за большим столом с Игорем Крутым, Филиппом Киркоровым и своим супругом. Артисты решили обсудить фестиваль за ужином. Король российской эстрады облачился в яркий костюм, но ему не удалось затмить оперную диву. Нетребко для вечернего променада и встречи с друзьями облачилась в платье-макси с трендовым леопардовым принтом, с причудливыми рукавами, глубоким декольте и разрезом на подоле.

Образ певица дополнила платком, который красиво повязала на голову, золотыми солнцезащитными очками и маленькой сумочкой в тон. В таком виде Анна также прогулялась по окрестностям своего отеля. «Ну хороша», — восхитилась нарядом артистки певица Валерия. Поклонники тоже не оставили диву без комплиментов: «Вы здесь похожи на бенгальскую кошку!!! Очень грациозно и гармонично!», «Ах, какая женщина!», «Самая модная девушка вселенной», «Такая разная и такая прекрасная».

Отметим, что в Сочи также приехала певица Вера Брежнева. Весь день она провела на репетициях. Брежнева, в отличие от Нетребко, предпочла более удобный наряд. Она была облачена в джинсовые шорты и майку телесного цвета. Даже в таком простом образе артистка выглядела стильно.

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Анна НетребкоЗвездный стильмода и стильМодные трендыФестиваль "Новая волна-2019"

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Нетребко в платье-макси с леопардовым принтом отметилась в Сочи
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