Крутой заявил, что «Новая волна» больше не вернется в Юрмалу

Международный музыкальный фестиваль с 2015 года проходит в Сочи.

«Новую волну» больше никогда не увидят в Юрмале, теперь постоянное место дислокации фестиваля – это Сочи. Об этом перед открытием Международного конкурса молодых исполнителей заявил Игорь Крутой, генеральный продюсер мероприятия, сообщает РИА Новости.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов поблагодарил композитора за выбор площадки для фестиваля, поскольку мероприятие помогает пополнить бюджет муниципалитета и вызывает дополнительный интерес к курорту.

С 2002 года фестиваль проходил в Юрмале, но в 2015-м переехал в Сочи. В принципе, Крутой был не против вернуть музыкальный конкурс на его историческое место. По этому поводу проводились даже определенные переговоры. Но в какой-то момент на горизонте появилась Лайма Вайкуле с похожим фестивалем «Рандеву», организовав его как раз в запланированные для «Новой волны» даты. Крутой счел поведение Вайкуле непорядочным и отказался от идеи возвращения.

Отметим, что в Сочи фестиваль перенесли из-за запрета на въезд многим отечественным звездам, включая Кобзона, Валерию и Газманова.

Напомним, ранее мы писали о традиции артистов «Новой волны» собираться для застолья и обсуждения предстоящего концерта перед началом фестиваля. На последнем таком неофициальном мероприятии в ресторане встретились: Игорь Крутой, Анна Нетребко и Филипп Киркоров. Звезды пришли в ресторан со своими детьми.