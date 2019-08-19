Звездный стиль

Family look: Утяшева и Воля с детьми облачились в одинаковые костюмы

Супруги создали необычные наряды с принтом из рисунков своих наследников.

Family look: Утяшева и Воля с детьми облачились в одинаковые костюмы
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. фото: globallookpress.com

Ляйсан Утяшева давно завершила спортивную карьеру. Теперь она является ведущей шоу «Танцы», а также некоторое время назад девушка создала свое танцевальное шоу Bolero. Поклонники отмечают, что спортсменка всегда выглядит неотразимо, даже если просто проводит время с семьей. Не удивительно, что еще в 2016 году она выпустила первую коллекцию одежды и теперь периодически радует поклонников стильными образами.

Как оказалось, порой не только Ляйсан, но и ее мужа вдохновляют собственные дети. Этим летом всей семьей они отдохнули на курорте, где все вместе играли, купались и загорали. Шестилетний Роберт и четырехлетняя София любят рисовать, как и все дети. Однажды Павел сделал супруге сюрприз, подарив белый костюм с рисунками их детей. Позже такие наряды супруги сделали для всех членов семьи. В соцсети шоумен опубликовал трогательный кадр, где они все, вчетвером, позируют в стильных костюмах.

Буквально несколько раз на дню у меня спрашивают: «Где купить такой костюм? Можете сделать нам такой же?». Можем. Сделали. Новый костюм DETSTVO», — написал он. Поклонники в очередной раз восхитились тому, какой Воля хороший отец. От костюмов они пришли в восторг. «Какие вы крутые!!!! И идеи у вас крутые! И дети ваши круты, ген пальцем не задавишь!», «Какие вы классные, Воляшевы», «Красивая семья в красивых костюмах!», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, стоит такой костюм 10690 рублей для взрослого и 8990 для ребенка. Некоторые поклонникам пары такие цены показались слишком завышенными. Напомним, что до недавнего времени супруги скрывали лица детей. Однако на отдыхе они так расслабились, что решили наконец-то снять малышей, не подбирая ракурсов, скрывающих их лиц.

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Звездные детиЗвездный стильЛяйсан УтяшеваПавел Воля

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Family look: Утяшева и Воля с детьми облачились в одинаковые костюмы
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