«Берегите близких»: Утяшева показала свои детские фото с мамой

Супруга резидента Comedy Club Павла Воли тяжело переживала утрату близкого человека. Мама Ляйсан Утяшевой — Зульфия — скончалась в марте 2012 года. С тех пор прошло уже семь лет, однако телеведущая до сих пор говорит о маме только в настоящем времени. Так, словно она находится рядом. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала архивные снимки, на которых она запечатлена с самым близким человеком. Телеведущая почтила память покойной мамы, в день ее рождения. На черно-белых фото из семейного альбома маленькая Ляйсан запечатлена еще в детстве.

«Сегодня моей маме исполнилось бы 55 лет… Берегите своих близких», — отметила Утяшева.

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В одном из интервью Ляйсан рассказала о том, что ее мама чувствовала одиночества. После расставания с мужем Зульфия так и не встретила подходящего мужчину. По словам телеведущей, еще до отношений с Павлом она тоже была очень скрытной, боялась довериться и открыться. Девушка, как и ее мама ощущала одиночество, никого к себе не подпускала. При этом у спортсменки всегда было много друзей-мужчин. Супруг стал для нее другом, опорой и надежным тылом. Кроме того, Ляйсан подметила, что самым важным испытанием для них с Павлом стала смерть ее мамы. По словам спортсменки, кончина близкого человека казалась ей концом света. Справиться с переживаниями и депрессией ей помог возлюбленный. Воля окружил ее заботой и вниманием, сделав все для того, чтобы девушка чувствовала его поддержку.