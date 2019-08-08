ЗВЕЗДЫ

Мгновения счастья: Утяшева и Воля перестали скрывать лица детей

Звездная семья отдыхает за границей.

Мгновения счастья: Утяшева и Воля перестали скрывать лица детей
Ляйсан Утяшева и Павел Воля с дочкой. фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. С тех пор их считают одной из самых красивых и крепких пар в российском шоу-бизнесе. Шоумен то и дело признается супруге в любви со сцены, а его соцсети наполнены трогательными семейными фото. Его жена же успевает совмещать карьеру и материнство. Их сыну Роберту шесть лет, а дочке Софии четыре года. Не так давно телеведущая оставила на время работу и уехала с семьей в отпуск.

Супруги выбрали заграничный курорт, но точное местоположение свое скрывают. Не исключено, что они отдыхают в Майами, где в свое время предпочла рожать Ляйсан. Незадолго до поездки девушка сменила имидж, высветлив волосы. Долгое время она не публиковала фото с отдыха, но 7 августа спортсменка поделилась видео-отчетом. Она собрала самые счастливые моменты отпуска. На кадрах запечатлено, как Утяшева и Воля строят замок из песка с малышами.

Также шоумен устроил фотосессию для жены. Бывшая гимнастка позировала перед ним в полосатом купальнике и алой пляжной накидке от Dior. «Девушка, можно с вам познакомится», — поинтересовался в шутку Павел. «Вам можно», — кокетливо ответила ему Ляйсан. В кадр попали их их дети. Они заметно подросли. Впервые супруги перестали скрывать лица Роберта и Софии, дав возможность поклонникам узнать, на кого больше похожи малыши.

Утяшева с сыном и дочкой. фото
фото: instagram.com/liasanutiasheva/

«Смотрим на мир глазами детей, живем на пляже.. Строим песочные замки (каждый день надо обязательно больше, чем вчера). Провожаем солнце, рассуждаем, куда оно уходит, встречаем Луну, сидим под звёздами и долго разговариваем. Мы очень важные, и наша работа тоже: веселиться, наряжаться, копаться в песке, сражаться с волнами, бегать по горячему песку, ловить солнечные лучи и спать в обед», — написала Утяшева.

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Звездные детиЛяйсан УтяшеваПавел Воля

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Мгновения счастья: Утяшева и Воля перестали скрывать лица детей
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