Мгновения счастья: Утяшева и Воля перестали скрывать лица детей

Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. С тех пор их считают одной из самых красивых и крепких пар в российском шоу-бизнесе. Шоумен то и дело признается супруге в любви со сцены, а его соцсети наполнены трогательными семейными фото. Его жена же успевает совмещать карьеру и материнство. Их сыну Роберту шесть лет, а дочке Софии четыре года. Не так давно телеведущая оставила на время работу и уехала с семьей в отпуск.

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Супруги выбрали заграничный курорт, но точное местоположение свое скрывают. Не исключено, что они отдыхают в Майами, где в свое время предпочла рожать Ляйсан. Незадолго до поездки девушка сменила имидж, высветлив волосы. Долгое время она не публиковала фото с отдыха, но 7 августа спортсменка поделилась видео-отчетом. Она собрала самые счастливые моменты отпуска. На кадрах запечатлено, как Утяшева и Воля строят замок из песка с малышами.

Также шоумен устроил фотосессию для жены. Бывшая гимнастка позировала перед ним в полосатом купальнике и алой пляжной накидке от Dior. «Девушка, можно с вам познакомится», — поинтересовался в шутку Павел. «Вам можно», — кокетливо ответила ему Ляйсан. В кадр попали их их дети. Они заметно подросли. Впервые супруги перестали скрывать лица Роберта и Софии, дав возможность поклонникам узнать, на кого больше похожи малыши.

«Смотрим на мир глазами детей, живем на пляже.. Строим песочные замки (каждый день надо обязательно больше, чем вчера). Провожаем солнце, рассуждаем, куда оно уходит, встречаем Луну, сидим под звёздами и долго разговариваем. Мы очень важные, и наша работа тоже: веселиться, наряжаться, копаться в песке, сражаться с волнами, бегать по горячему песку, ловить солнечные лучи и спать в обед», — написала Утяшева.

А вам нравится эта семья?