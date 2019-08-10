Продюсеры шоу «Танцы»: «Те, кого называют «фриками», танцуют просто отлично»

24 августа на ТНТ стартует шестой сезон «Танцев». Креативные продюсеры шоу рассказали порталу Teleprogramma.pro, чего зрителям ждать от нового сезона.

В преддверии премьеры новых «Танцев» мы поговорили с Арменом Оганяном и Константином Обуховым о том, как за несколько лет изменилась индустрия танцев в нашей стране и что происходит с финалистами после окончания шоу.

— Чем 6 сезон шоу «Танцы» будет отличаться от предыдущих?

Армен Оганян: В этом году громко о себе заявили довольно молодые танцовщики – им не больше 20 лет – но они уже свою осознанную танцевальную жизнь провели вместе с нашим шоу, а значит – прислушиваются к тому, знают, что говорят наставники, понимают, чего они хотят. Я не говорю, что мнение наших наставников – единственно правильное, но они действительно дают хорошие советы. Особенно начинающим танцорам.

Константин Обухов: В этом году у нас будут новые приглашенные члены жюри, люди, которые до этого не судили «Танцы» (Иван Дорн, Лена Темникова, Юля Ахмедова, Ксения Бородина), и они привнесут нечто свое, необычное в сезон. Плюс борьба между наставниками растет. В прошлом году было немало экспериментов: Мигель собрал команду девочек, впервые выиграла Татьяна с командой, почти полностью состоящей из мальчиков, вернулся Егор. В этом году конкуренция будет гораздо выше, и наставники будут больше настроены на победу, чем на эксперименты.

— Казалось, что все талантливые люди должны были закончиться в третьем сезоне, но на кастингах с каждым годом их становится все больше. Или больше фриков приходить стало с каждым годом?

Армен Оганян: Тех, кого зритель по тем или иным причинам называет «фриками», с каждым годом всё меньше и меньше. Кстати, мы сами их считаем людьми, которые сломали систему и не захотели быть внутри какого-то из стилей танцев. Некоторые из них танцуют просто отлично. Лично у меня тоже были опасения, что танцовщики закончились, но сейчас к нам пришло так много интересных людей – мне даже стыдно, что я усомнился в талантах.

Константин Обухов: Да, «фрики», как любят называть их зрители, приходят, потому что для них это такая же возможность что-то изменить в своей жизни. Раньше в них не верили, смеялись над ними, говорили, что они занимаются ерундой. А они приходят и доказывают, что они танцуют круто. И для нас это не «фрики», а люди, которые хотят доказать себе и окружающим, что они умеют танцевать.

— Индустрия танцев в нашей стране с появлением шоу пошла вверх. Вы ощущаете в этом свою заслугу?

Армен Оганян: Это всё исключительно из-за нас. И если ваш ребёнок сейчас танцует хорошо, присылайте деньги нам на карту (смеётся, но пишет номер карты на бумажке). Наша заслуга точно есть – в каком-то проценте. Но… в этом плане зритель ориентируется на тех, кто в кадре. Они мотивируют, они заставляют быть лучше. Мы просто делаем так, чтоб в кадре были самые лучшие, ну или средние, которых мы сделаем лучшими на монтаже (смеется).

Константин Обухов: Конечно, благодаря шоу «Танцы» и всем людям, которые к нему причастны, люди увидели, что танцевать – это круто. Благодаря нам пошла новая волна. Да, я считаю, что в этом есть наша заслуга, и мне очень лестно, что мы смогли создать проект, который поднял танцевальную культуру на новый уровень.

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— Расскажите о жизни финалистов после окончания шоу. Как они распоряжаются денежным призом? Участвуют ли в проектах наставников или пропадают из вида?

Армен Оганян: Никто нам ни рубля из приза не отдал. А самим следить за их тратами не особо этично. Эти ребята совершенно точно все ещё занимаются танцами. Кто-то женился, кто-то уже даже развёлся, кто-то готовится стать отцом, а может быть уже и стал. Безусловно, наставники привлекают ребят в свои танцевальные перформансы – и не только. А как не привлекать — они же родные уже для всех.

Константин Обухов: После проекта участники никуда не исчезают. Они снимаются в передачах ТНТ – «Импровизация», «Шоу «Студия Союз» и т.д. Они всегда на слуху. Мигель был режиссером-постановщиком проекта «Песни», также в нем принимали участие и танцовщики – Алексей Летучий, например. Виталик Уливанов со своей девушкой Сашей Горошко приходил в шоу «Где логика?» Егор в свои театральные постановки тоже берет ребят из проекта.

А вы ждете новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ?