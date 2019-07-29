Ляйсан Утяшева рассказала об увлечениях четырехлетней дочери

Ляйсан Утяшева уже давно покинула спорт после травмы колена. Она стала телеведущей, вышла замуж за юмориста Павла Волю. Пара счастлива в браке уже почти семь лет. Супруги воспитывают двоих детей: шестилетнего Роберта и четырехлетнюю Софию. В соцсетях они время от времени публикую фото с наследниками, но все же стараются ограждать их от общественности, чтобы малыши росли в спокойной обстановке.

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Этим летом Ляйсан много путешествует вместе с семьей. Они успели побывать в Сочи, где отдыхали и катались на аттракционах. Также спортсменка успела сменить имидж. Она стала блондинкой, чем удивила поклонников. Наслаждаясь отпуском, телеведущая увидела архивное видео со своим выступлением в Сети и решила им поделиться. Она призналась, что показала дочке, как выступала в 16 лет на соревнованиях. Девочка мамой восхитилась, но вот идти по ее стопам пока не хочет.

«София смотрит на эти видео и спрашивает меня: „Это реально ты, мама? А больно так делать? Не страшно ли?“. И вот этот вопрос мой любимый: „Мама, а зачем так гнуться?“ (устами ребенка глаголет истина). У Софии порывов стать гимнасткой не наблюдаю. По крайней мере пока. Она у нас больше танцовщица, актриса, доктор. Все творческие профессии, но не гимнастика. Ее пугает булава и идея того, что нужно кого-то слушать и тренироваться по 6 часов минимум…», — поделилась Утяшева.

Поклонники тоже пришли в восторг от гибкости девушки. Многие до сих пор поражаются тому, какой грациозной, изящной и трудолюбивой она была в юности. «Лицо вообще не изменилось. Улыбка все та же», «Грациозно, пластично! Очень красиво!», «Слов просто невозможно подобрать», «Уникальная», «Дочка в папу — творческая», — прокомментировали пос подписчики.

Напомним, что раньше Ляйсан рассказывала, что ее сын растет очень спортивным мальчиком. Но два года назад он признался родителям, что хочет стать ветеринаром, чтобы лечить животных. Однако пока рано загадывать, какую профессию выберут дети звездной пары, так как они еще очень маленькие.