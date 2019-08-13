Звездный стиль

Летняя классика: Стеша Маликова выбрала платье-комбинацию с открытой спиной

Поклонники отметили, что девушка выглядела очень элегантно.

Летняя классика: Стеша Маликова выбрала платье-комбинацию с открытой спиной
Стеша Маликова. фото: instagram.com/steshamalikova/

Стеша Маликова еще во время учебы в школе интересовалась модой и старалась одеваться со вкусом. Порой у нее были удачные образы и не очень. Девушка все же достигла многого, этим летом 19-летняя наследница Дмитрия Маликова выпустила свою коллекцию одежды — совместно с Лизой Песковой и Дианой Манасир. Они создали платья, которые идеально подойдут для выпускного. К слову, бизнес девушка успешно совмещает с учебой в МГИМО.

Этим летом Стефания успела отдохнуть в Италии, а затем присоединилась к своей семье, которая находится в Геленджике. Там Маликов загорает и нянчится с сыном Марком. Девушка тоже с удовольствием проводит время с маленьким братиком, но даже в отпуске она не перестает примерять разные образы. Так, для вечернего променада дочь певца облачилась в атласное платье-комбинацию розового цвета от Яны Расковаловой.

Наряд подчеркнул красивую спину девушки. Образ она дополнила ярким макияжем. Поклонники пришли в восторг от красоты студентки. «Вы очень красивы и элегантны в этом наряде», «Копия мама», «Какая женственность», «Стеша, ну до чего же ты хорошенькая!», «Платье просто космической красоты, как и вы», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что ранее наряды Расковаловой также примеряла Ксения Собчак. Этим летом в отпуске она продемонстрировала несколько творений этого российского дизайнера. А светская львица Надежда Оболенцева вышла замуж в белоснежном костюме от Яны.

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Звездный стильмодные трендыСтеша Маликова

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Летняя классика: Стеша Маликова выбрала платье-комбинацию с открытой спиной
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