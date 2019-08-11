Звездный тренд: Стефания Маликова примерила соломенную шляпу

19-летняя студентка МГИМО пришла на пляж Геленджика в модном образе.

Стефания Маликова опубликовала в Instagram очередное фото с отдыха в Геленджике, продемонстрировав стильный пляжный наряд. 19-летняя дочь певца Дмитрия Маликова выбрала для прогулки по побережью белоснежные белые брюки, такого же цвета купальнике, которые дополнила модной в этом сезоне соломенной шляпой.

Подобные головные уборы пользуются особой популярностью среди российских звезд. Так, в соломенной шляпе были замечены певица Лолита, участница Comedy Woman Екатерина Варнава, актриса Юлия Высоцкая.

Подписчики пришли в восторг от образа студентки МГИМО.

«Солнышко в человеческом облике»; «красавица»; «Вся в маму», – прокомментировали они снимок Стеши.

больше по теме Стефания Маликова поделилась списком любимых книг Дочь Дмитрия Маликова порекомендовала прочесть произведения зарубежных авторов.

Напомним, семья Дмитрия Маликова несколько недель отдыхает в Краснодарском крае. Певец развлекает полуторогодовалого сына Марка, который относится ко всему, что происходит на пляже с особой радостью, вызывая умиление фолловеров певца.