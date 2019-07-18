В Сети появилось первое фото со свадьбы Оболенцевой и Гигинеишвили

18 июля Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились. Молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Немного позже бизнес-леди опубликовала первое фото со свадьбы в Instagram. Для режиссера это уже третий брак, возможно, потому он не долго думал над тем, в чем прийти в ЗАГС. Гигинеишвили появился в джинсах, белой рубашке и красной «дутой» безрукавке.

Невеста, для которой этот брак тоже третий, оделась более элегантно. Оболенцева выбрала белый костюм от Яны Расковаловой. Жакет со спущенными плечами бизнес-леди дополнила крупными серьгами.

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В комментариях в Instagram молодоженов поздравили Яна Рудковская, Светлана Ходченкова, Алена Ахмадуллина и другие. Напомним, Резо Гигинеишвили долгое время скрывал роман с нынешней избранницей. Ходили слухи, что именно из-за Оболенцевой режиссер оставил Надежду Михалкову два года назад. Бывшие супруги стараются поддерживать дружеские отношения ради детей – 6-летнего Ивана и 8-летней Нины.