Собчак заметила, что в платьях от российского дизайнера ей чаще делают комплименты

Ксения Собчак это лето решила провести в Италии. На острове Сардиния она отдыхает с сыном Платоном, а также своим возлюбленным Константином Богомоловым. После расставания мужем Максимом Виторганом светская львица не скрывает своих чувств к режиссеру. Ни один день не обходится без фото на фоне местных пейзажей. Вероятно, блондинка привезла с собой большой чемодан с нарядами.

больше по теме Собчак в леопардовом купальнике устроила фотосессию на Сардинии Телеведущая заявила, что заслужила отдых.

За время отпуска Собчак сменила как минимум восемь образов. Она позировала и в леопардовом купальнике и в платье пудрового цвета. 31 июля телеведущая облачилась в пляжное платье на тонких бретельках лазурного цвета. Наряд украшали вышивка и бахрома на подоле. Он подчеркнул стройную фигуру Ксении, которая устроила фотосессию на побережье. Это платье российского дизайнера Яны Расковаловой. По словам светской львицы, именно в платьях этого дизайнера она чаще всего слышит в свой адрес: «Ты красивая».

Поклонники отметили, что этот наряд к лицу Собчак. Многие также считают, что она похорошела с момента, как в ее жизни появился новый мужчина. «Прекрасно! Платье, фасон, цвет — все супер для вас, Ксения, носите!», «Красивая вы стали с новым мужчиной. Любовь…», «На этом фото Ксения вы очень женственная и романтичная, такая воздушная!», «Всегда идеально подбираете одежду, шикарный вкус», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее телеведущую заподозрили в использовании фотошопа. На одном из снимков земля рядом с ногами Ксении «поплыла». Тогда фанаты предположили, что она удлинила ноги, чтобы казаться стройнее.

А вам нравится образ Собчак?