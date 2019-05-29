Лиза Пескова и Стеша Маликова презентовали совместную коллекцию одежды

Дочери Дмитрия Маликова Стефания несколько месяцев назад исполнилось 19 лет. Учеба в одном из самых престижных вузов страны — МГИМО — не мешает девушке часто посещать светские мероприятия, ходить в театры и музеи, а также путешествовать. Не так давно она посетила Париж. даже для прогулок по городу наследница артиста выбирает элегантные наряды. Правда некоторые поклонники считают, что зачастую она подбирает не лучшие образы, которые прибавляют ей несколько лет.

Но критика не помешала Стеше попробовала свои силы в качестве дизайнера. Она недавно выпустила собственную коллекцию коктейльных платьев, которые идеально подойдут для выпускниц. Как оказалось, девушка вместе с 21-летней Елизаветой Песковой и 18-летней Диана Манасир на днях представили совместную коллекцию одежду в рамках коллаборации с российским брендом MaYa. Они пришли на модный показ в собственных платьях, сшитых в стиле Древнего Египта. Каждая из девушек подготовила четыре наряда для презентации.

Дочь Маликова пришла в причудливом зеленом мини-платье с глубоким декольте и золотистым узором. Она рассказала, что «очень ответственно подошла к вопросу». Ее линия вдохновлена богиней женственности и плодородия Хатхор. А дочь Дмитрия Пескова облачилась в облегающее платье из полупрозрачной ткани. Она поведала поклонникам, почему сразу согласилась на сотрудничество с российским брендом.

«Во-первых, я обожаю российские бренды и считаю, что они должны выходить на международный уровень. Во-вторых, тема Египта и Востока мне близка — я родилась в Турции, интересуюсь культурой Востока, также, поездки в Египет с родителями с детства запали мне в душу. В-третьих, маленькой девочкой я мечтала стать дизайнером», — объяснила Лиза в Instagram.

Наследница миллиардера Зияда Манасира тоже поделилась снимками с мероприятия. Она заверила, что это был «чудесный вечер». Девушка блистала в коротком платье из необычном платье, словно сотканном из бусинок, и с необычными рукавами с разрезами.