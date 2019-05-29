Звездный стиль

Лиза Пескова и Стеша Маликова презентовали совместную коллекцию одежды

Девушки совместно с российским брендом MaYa устроили показа нарядов в египетском стиле.

Лиза Пескова и Стеша Маликова презентовали совместную коллекцию одежды
Лиза Пескова и Стеша Маликова. фото: instagram.com/maya.om/

Дочери Дмитрия Маликова Стефания несколько месяцев назад исполнилось 19 лет. Учеба в одном из самых престижных вузов страны — МГИМО — не мешает девушке часто посещать светские мероприятия, ходить в театры и музеи, а также путешествовать. Не так давно она посетила Париж. даже для прогулок по городу наследница артиста выбирает элегантные наряды. Правда некоторые поклонники считают, что зачастую она подбирает не лучшие образы, которые прибавляют ей несколько лет.

Но критика не помешала Стеше попробовала свои силы в качестве дизайнера. Она недавно выпустила собственную коллекцию коктейльных платьев, которые идеально подойдут для выпускниц. Как оказалось, девушка вместе с 21-летней Елизаветой Песковой и 18-летней Диана Манасир на днях представили совместную коллекцию одежду в рамках коллаборации с российским брендом MaYa. Они пришли на модный показ в собственных платьях, сшитых в стиле Древнего Египта. Каждая из девушек подготовила четыре наряда для презентации.

Дочь Маликова пришла в причудливом зеленом мини-платье с глубоким декольте и золотистым узором. Она рассказала, что «очень ответственно подошла к вопросу». Ее линия вдохновлена богиней женственности и плодородия Хатхор. А дочь Дмитрия Пескова облачилась в облегающее платье из полупрозрачной ткани. Она поведала поклонникам, почему сразу согласилась на сотрудничество с российским брендом.

«Во-первых, я обожаю российские бренды и считаю, что они должны выходить на международный уровень. Во-вторых, тема Египта и Востока мне близка — я родилась в Турции, интересуюсь культурой Востока, также, поездки в Египет с родителями с детства запали мне в душу. В-третьих, маленькой девочкой я мечтала стать дизайнером», — объяснила Лиза в Instagram.

Наследница миллиардера Зияда Манасира тоже поделилась снимками с мероприятия. Она заверила, что это был «чудесный вечер». Девушка блистала в коротком платье из необычном платье, словно сотканном из бусинок, и с необычными рукавами с разрезами.

Вам может быть интересно:

19-летняя Стеша Маликова рассказала о новом бойфренде 19-летняя Стефания Маликова стала дизайнером платьев для выпускного Живая Барби: Стеша Маликова снялась для обложки глянца

Тэги:

звездный стильЛиза Песковамода и стильСтеша Маликова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лиза Пескова и Стеша Маликова презентовали совместную коллекцию одежды
Интересно?
Поделись с друзьями: