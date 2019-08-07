Звездный стиль

Михайловская в трендовом лимонном платье позировала в поле

Свои августовские каникулы актриса из «Молодежки» проводит вместе с четырехлетнем сыном Мирославом.

Михайловская в трендовом лимонном платье позировала в поле
Анна Михайловская (Фото: Globallookpress.com)

31-летняя Анна Михайловская проводит августовские каникулы вместе с четырехлетним сыном Мирославом. С отцом мальчика актриса из сериала «Молодежка» успела разойтись. При этом знаменитость не препятствует встречам бывшего избранника с сыном. В браке с Тимофеем Каратаевым актриса прожила всего пять лет. Пара подала на развод, когда Мироше (так домашние называют малыша. — Прим. ред.) исполнилось три годика.

Анна Михайловская позировала в лимонном платье с тюком сена (Фото: Instagram.com/anna_mihailovskaya)

На личной страничке в Instagram актриса охотно делится отпускными кадрами. Анна успела попозировать в трендовом лимонном платье, использовав в качестве декораций тюк сена. Примечательно, что Михайловская не стала рассказывать поклонникам о том, какой именно курорт они выбрали с Мирославом. На фото Анна запечатлена в платье модного лимонного цвета. Еще Екатерина Шпица уверяла своих подписчиков в том, что этот оттенок выгодно подчеркнет бронзовый загар.

К слову, на море вместе с семьей отдыхает и композитор Дмитрий Маликов. Певец увез годовалого сына Марка в Геленджик. Исполнитель опубликовал совместное фото с малышом, поддержав стиль family look: Дмитрий выбрал себе и сыну одинаковые лимонные шорты с кактусовым принтом.

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Анна Михайловскаязвездный стиль

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Михайловская в трендовом лимонном платье позировала в поле
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