ЗВЕЗДЫ

По морям: Маликов вывез годовалого сына Марка в Геленджик

Композитор проводит августовские каникулы в компании самых близких людей.

По морям: Маликов вывез годовалого сына Марка в Геленджик
Дмитрий и Елена Маликовы (Фото: Globallookpress.com)

49-летний Дмитрий Маликов вместе с семьей отдыхает в Геленджике. Свои августовские каникулы певец проводит на море в компании годовалого Марка. На личной страничке в Instagram композитор опубликовал свежие отпускные фото, на которых он запечатлен с сынишкой на руках. На отдыхе композитор поддержал стиль family look, подобрав себе и малышу одинаковые шорты лимонного оттенка с кактусовым принтом. Отправляясь на пляж, он не забыл захватить шляпку для Марка, во избежание солнечного удара или перегрева.

«Счастье есть!» — подписал совместное фото с сыном Маликов.

Дмитрий Маликов на отдыхе оделся в одном стиле с сыном (Фото: Instagram.com/dmitriy_malikov)

В недавнем интервью Дмитрий рассказал о воспитании детей: у композитора есть уже взрослая дочь Стефания. Девушка с нежностью относится к братику, не проявляя при этом ревности. Сам Маликов наслаждается каждым моментом, проведенным рядом с сынишкой. По словам певца, ему хотелось бы приостановить время, замедлив его бег. Ведь дети так быстро меняются и растут. Именно поэтому исполнитель так трепетно относится к этим мгновениям: пока Марк еще только-только начинает познавать этот мир.

Маликов старается не показывать сыну гаджеты, вместо телевизора и мультиков Дмитрий вместе с женой читают Марку книжки, развивают его воображение играми для малышей.

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Дмитрий МаликовЕлена Маликовазвездные дети

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По морям: Маликов вывез годовалого сына Марка в Геленджик
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