По морям: Маликов вывез годовалого сына Марка в Геленджик

49-летний Дмитрий Маликов вместе с семьей отдыхает в Геленджике. Свои августовские каникулы певец проводит на море в компании годовалого Марка. На личной страничке в Instagram композитор опубликовал свежие отпускные фото, на которых он запечатлен с сынишкой на руках. На отдыхе композитор поддержал стиль family look, подобрав себе и малышу одинаковые шорты лимонного оттенка с кактусовым принтом. Отправляясь на пляж, он не забыл захватить шляпку для Марка, во избежание солнечного удара или перегрева.

«Счастье есть!» — подписал совместное фото с сыном Маликов.

В недавнем интервью Дмитрий рассказал о воспитании детей: у композитора есть уже взрослая дочь Стефания. Девушка с нежностью относится к братику, не проявляя при этом ревности. Сам Маликов наслаждается каждым моментом, проведенным рядом с сынишкой. По словам певца, ему хотелось бы приостановить время, замедлив его бег. Ведь дети так быстро меняются и растут. Именно поэтому исполнитель так трепетно относится к этим мгновениям: пока Марк еще только-только начинает познавать этот мир.

Маликов старается не показывать сыну гаджеты, вместо телевизора и мультиков Дмитрий вместе с женой читают Марку книжки, развивают его воображение играми для малышей.