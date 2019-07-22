Ярко и стильно: Пугачева, Климова и другие звезды поддержали моду на лимонный оттенок

Актуальную летнюю палитру, в которой доминируют коралловые и лиловые тона, дополнила трендовая лимонная гамма.

В интервью Teleprogramma.pro стилист и модельер Глеб Винокуров рассказал о трендовых оттенках весенне-летнего сезона, обратив внимание представительниц прекрасного пола на лимонную палитру. Этот цвет, по мнению дизайнера, будет идеально смотреться с другими яркими тонами и даже с «гороховой» расцветкой, о которой ранее — в контексте модных летних принтов — упоминала Эвелина Хромченко.

«В этом сезоне, как, впрочем, и годом ранее, лимонная палитра все так же популярна. Безусловно, за счет своей яркости и насыщенности этот солнечный оттенок неплохо сочетается с другими сочными тонами — красным и зеленым. Также актуальный «лимон» будет отлично смотреться с горошком», — конкретизировал Винокуров.

Стилист предостерег модниц от выбора монохромной (однотонной, — Прим. ред.) палитры, посоветовав разбавлять лимонный оттенок другими не менее яркими цветами.

При этом модельер также уточнил, что девушкам с проблемной фигурой не стоит выбирать оттенки этой палитры, добавив, что лимонный выигрышно смотрится в сочетании с белым.

А кто из знаменитостей отечественного шоу-бизнеса отметился в нарядах актуальной лимонной гаммы, узнаем в фотоленте Teleprogramma.pro.

Отправившаяся на каникулы в Юрмалу Примадонна появилась на публике в трендовом желтом брючном костюме. 70-летняя Алла Пугачева отдала предпочтение беспроигрышному варианту, подобрав под лимонный наряд простой черный топ. Свой образ певица дополнила аксессуарами — массивным колье, отдав предпочтение сабо на плоской подошве с позолоченными пряжками. Не забыла Алла Борисовна и про маленькую кожаную сумочку, которую супруга шоумена Максима Галкина повесила через плечо. В отпуск Примадонна отправилась вместе с телеведущим и 5-летними двойняшками Гарри и Лизой.

Лимонная палитра также пришлась по вкусу дочери режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой — Юлии Меньшовой. Соведущая Максима Галкина в программе «Сегодня вечером» на Первом канале, как и Лера Кудрявцева до этого, примерила желтую блузку. Актриса отдала предпочтение узким брюкам-дудочкам, черной кожаной безрукавке с принтом и вишневым туфлям-лодочкам.

Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина поддержала летний тренд на яркую палитру, устроив пляжную фотосессию в лимонном купальнике. К образу Валерия подобрала кепку того же оттенка и солнцезащитные очки. Ни для кого не секрет, что исполнительница предпочитает активный отдых. Певица тщательно следит за рационом всей семьи, кроме того, Валерии удалось посадить на диету даже возлюбленного. Летом супруга Пригожина предпочитает тренироваться на свежем воздухе.

Актуальный лимонный купальник примеряла и супруга музыканта Влада Топалова — Регина Тодоренко. Несмотря на то, что телеведущая родила первенца — сына Михаила — в декабре, это не помешало избраннице певца принять участие в пляжной фотосессии.

Кроме того, ведущая проекта «Пятница с Региной» обзавелась и брючным костюмом трендового желтого оттенка. К образу девушка подобрала черный топ и серо-белые кроссовки. Тодоренко не скрывает: она сама кормит сына грудью, отказавшись от искусственного вскармливания. Сбросить набранный за время беременности вес возлюбленной Влада Топалова удалось благодаря диете кормящей мамы.

Похудеть после родов смогла и возлюбленная Игоря Булатова — модель Виктория Лопырева. Девушка приняла участие в бразильской фотосессии, представ перед объективом фотокамер в лимонном топе-бюстье и черных мини-шортах. У пары подрастает пятимесячный сын Марк Лео. Как и Регина Тодоренко, модель сама кормит малыша грудью. Сбросить лишний вес Виктории удалось благодаря правильному сбалансированному питанию и физическим нагрузкам.

Помимо лимонного топа-бюстье в гардеробе знаменитости появился ярко-желтый сарафан. Девушка старается не отставать от моды. Так, Лопырева примеряла трендовые джинсы скинни из искусственно «состаренного» денима и неоново-салатовые кроссовки.

Примечательно, что стилист Глеб Винокуров не забыл напомнить о том, что лимонные оттенки прекрасно гармонируют с загорелой кожей. Того же мнения придерживается и Екатерина Шпица. На отдыхе артистка отдала предпочтение лимонному платью-халату, раскрыв свой секрет красивого загара.

«Я правда не так загорела, как кажется на этом фото!! В таком эффекте виновато мое любимое летнее платье! Хотите казаться загорелее, чем удалось, наденьте что-нибудь нежно- лимонное», — отметила актриса.

К платью девушка подобрала белые босоножки на каблучке, выбрав одно из самых удачных цветовых сочетаний, по мнению эксперта в области моды Глеба Винокурова.

Не прогадала с выбором оттенка и бывшая супруга Гелы Месхи — 41-летняя Екатерина Климова — примерив желтое платье с белыми кроссовками на шнуровке. Свой молодежный образ мама четверых детей дополнила пояском, сделав акцент на талии. В недавнем интервью знаменитость призналась, что отдает предпочтение аквааэробике. Актриса уже записала трехлетнюю дочь Беллу в секцию плавания. В тренажерный зал Екатерина ходит вместе с 17-летней Елизаветой, которая полностью доверяет маминым советам. У актрисы подрастают сыновья от Игоря Петренко: 12-летний Матвей и 10-летний Корней.

Шифоновая блузка актуального лимонного оттенка появилась в гардеробе и 47-летней Леры Кудрявцевой. Супруга хоккеиста Игоря Макарова подобрала к насыщенному желтому оттенку алую помаду, надев очки с крупной оправой. В таком образе она появилась на съемочной площадке программы «Секрет на миллион». Лера тщательно следит за своей фигурой. При этом знаменитость не может исключить из рациона мучные изделия и пельмени. Кудрявцева не скрывает: по ночам она печет для возлюбленного домашние пироги.