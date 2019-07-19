Шпица объяснила выбор платья-халата лимонного оттенка

33-летняя Екатерина Шпица приняла участие в новой импровизированной фотосессии. В кадре знаменитость позирует в платье-рубашке с тканевым пояском и белых босоножках на каблуке. Примечательно, что девушка проигнорировала трендовую коралловую палитру.

Ранее колористы Института цвета Pantone назвали жизнеутверждающий градиент оранжевого главным оттенком 2019 года. Екатерина Шпица вслед за Викторией Лопыревой отдала предпочтение лимонному оттенку, объяснив выбор цветовой гаммы.

«Я, правда-правда, не так загорела, как кажется на этом фото, это закатный свет так лег! А еще в таком эффекте виновато мое любимое летнее платье! Хотите казаться загорелее, чем удалось — наденьте что-нибудь нежно-лимонное», — подметила актриса.

больше по теме Лопырева в лимонном топе поделилась кадром из бразильской фотосессии Знаменитость выбрала черные шорты с завышенной талией, сделав акцент на длинных ногах.

К слову, ранее модель Виктория Лопырева отметилась в бразильской фотосессии, отдав предпочтение той же палитре. Знаменитость предстала перед объективом фотокамеры в черных мини-шортах и лимонном топе-бюстье. Вместе с возлюбленным Игорем Булатовым она воспитывает пятимесячного сына Марка Лео. Несмотря на недавние роды, модель уже делилась своими снимками в бикини.