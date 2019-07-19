Звездный стиль

Шпица объяснила выбор платья-халата лимонного оттенка

В новой фотосессии актриса проигнорировала трендовую коралловую палитру.

Шпица объяснила выбор платья-халата лимонного оттенка
Екатерина Шпица (Фото: Globallookpress.com)

33-летняя Екатерина Шпица приняла участие в новой импровизированной фотосессии. В кадре знаменитость позирует в платье-рубашке с тканевым пояском и белых босоножках на каблуке. Примечательно, что девушка проигнорировала трендовую коралловую палитру.

Ранее колористы Института цвета Pantone назвали жизнеутверждающий градиент оранжевого главным оттенком 2019 года. Екатерина Шпица вслед за Викторией Лопыревой отдала предпочтение лимонному оттенку, объяснив выбор цветовой гаммы.

«Я, правда-правда, не так загорела, как кажется на этом фото, это закатный свет так лег! А еще в таком эффекте виновато мое любимое летнее платье! Хотите казаться загорелее, чем удалось — наденьте что-нибудь нежно-лимонное», — подметила актриса.

Екатерина Шпица примерила лимонное платье (Фото: Instagram.com/katerinashpitsa)

К слову, ранее модель Виктория Лопырева отметилась в бразильской фотосессии, отдав предпочтение той же палитре. Знаменитость предстала перед объективом фотокамеры в черных мини-шортах и лимонном топе-бюстье. Вместе с возлюбленным Игорем Булатовым она воспитывает пятимесячного сына Марка Лео. Несмотря на недавние роды, модель уже делилась своими снимками в бикини.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория ЛопыреваЕкатерина Шпицазвездный стильмода и стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шпица объяснила выбор платья-халата лимонного оттенка
Интересно?
Поделись с друзьями: