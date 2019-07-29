Барановская в платье с глубоким декольте появилась на закрытии «Жары»

Юлия Барановская этим летом успела отдохнуть с детьми в Камбодже. Поездка в Юго-Восточную Азию оказалась очень увлекательной, но телеведущая не могла пропустить фестиваль «Жара». Она приехала на открытие мероприятия в Баку 25 июля и провела там четыре дня. С собой девушка привезла целый чемодан нарядов. В первый день она облачилась в золотой комбинезон, а потом даже примерила светлый парик.

больше по теме Блондинка в ботфортах: Барановская в новом образе станцевала в Баку Некоторые поклонники не сразу узнали телеведущую со светлыми волосами.

Дни благодаря фестивалю проходили очень насыщенно. Каждый вечер она наслаждалась выступлениями звезд и танцевала под их хиты. На закрытии мероприятия телеведущая появилась на красной дорожке в роскошном сверкающем платье с глубоким декольте. На этот раз она отказалась от парика, уложив свои волосы в высокий пучок. Образ Барановская дополнила массивными сережками.

«Четвёртый день любимого фестиваля „Жара“ в Баку! Сегодня — серебро», — написала она.

Поклонники в очередной раз восхитились нарядом знаменитости. Они отметили, что у нее прекрасное чувство стиля. «Люди, какая же она красотка. Супер нежная, железная леди», «И золото и серебро, и блондинка… все тебе душенька к лицу», «Очень красивое платье, сидит на вас просто супер», «Юля, вы самая шикарная! Все круто и наряды и вы!», — прокомментировали пост телеведущей пользователи.

Напомним, что мероприятие уже в четвертый раз организовал Эмин Агаларов. На нем каждый год собираются звезды отечественного шоу-бизнеса. В этом году фестиваль посетили: Нюша, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лолита Милявская, Анита Цой, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, а также другие знаменитости.