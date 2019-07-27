Звездный стиль

Ковальчук в платье пудрового цвета вышла в свет с мужем

Певица появилась на фестивале «Жара» в Баку в романтическом образе.

Ковальчук в платье пудрового цвета вышла в свет с мужем
Юлия Ковальчук. фото: globallookpress.com/

Юлия Ковальчук уже почти шесть лет счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. У них подрастает дочь Амелия. Несмотря на то, что девочке уже почти два года, родители продолжает скрывать ее лицо. Однако певица с удовольствием рассказывает о ее успехах. Этим летом они провели время в Испании. Артистка призналась, что материнство исключает отдыха даже в отпуске, но она все равно счастлива.

27 июля в Баку стартовал третий день фестиваля «Жара». За это время одни звезды успели выступить и уехать, как Ольга Бузова, а другие только присоединились к веселью. На ковровой дорожке на этот раз появилась и Юлия Ковальчук. Она выбрала нежное и пышное платье пудрового оттенка. Оно казалось сказочным за счет пайеток, которые украшали верх наряда. Волосы артистка уложила в легкие локоны. Сопровождал певицу Чумаков.

Он облачился в черный костюм и белую рубашку, которую не стал застегивать на все пуговицы. Влюбленные с удовольствием позировали фотографам, а затем удалили, держать за руки. Вечером они выступят на сцене, спев дуэтом. Образ Юлии понравился ее поклонникам. «Какая нежная», «Прям принцесса», «Как мне нравится ее стиль», «Такая элегантная», — высказались они.

К слову, днем Ковальчук успела не только порепетировать, но и понежиться у бассейна. Она загорала в открытом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру. Благодаря правильному питанию и тренировкам, ей удалось быстро прийти в форму после родов. Теперь, постоянно играя с дочкой и ведя активный образ жизни, ей удается поддерживать фигуру в тонусе.

Ковальчук позагорала в Баку. фото
Ковальчук позагорала в Баку. фото: instagram.com/juliakovalchuk/
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звездный стильКовальчук ЮлияФестиваль "Жара" в БакуЮлия Ковальчук и Алексей Чумаков

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Ковальчук в платье пудрового цвета вышла в свет с мужем
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