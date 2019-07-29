Нюша в комбинезоне с прозрачными вставками выступила на «Жаре»

Нюша стала мамой в прошлом году, но ей удалось быстро вернуться в форму. Постепенно певица вернулась к работе. Она выпустила новую коллекцию одежды и вернулась на сцену.

Вместе с восьмимесячной дочкой артистка путешествует за границу. Не так давно она побывала в Таллине, где успела позагорать и дать концерт. А 28 июля девушка выступила на фестивале «Жара» в Баку. Пропустить такое масштабное мероприятие она просто не могла.

больше по теме Нюша в купальнике устроила фотосессию на побережье в Таллине Певица успела искупаться и позагорать перед выступлением.

На красной дорожке Нюша появилась в платье-рубашке с поясом. Наряд позволил певице показать ее стройные и подтянутые ноги. Образ дополнили босоножки с пайетками. Однако позже для выступления перед многочисленной публикой она переоделась в свой эффектный сценический костюм. На сцене артистка блистала в сверкающем комбинезоне с прозрачными вставками по бокам на талии и ногах. Также наряд украшали такие детали, как латексные плечи и мини-юбка из такой же ткани с подвязками.

Нюша исполнила свои хиты «Чудо» и «Ночь». Судя по нарядам звезды, супруга Игоря Сивова решила акцентировать внимание публики на своих ножках. Певица не скрывает, что после родов ей пришлось приложить немало усилий для того, чтобы привести фигуру в былую форму. Однако ей это удалось сделать благодаря упорству, стараниям и диете.

Отметим, что также для выступления в баку облачилась в полупрозрачный комбинезон Вера Брежнева. В свои 37 лет она обладает идеальной подтянутой фигурой, которую не устает демонстрировать публике. К слову, с недавних пор ее вечерние платья можно взять в аренду. Об этом артистка объявила летом, призывая поклонников разумно потреблять вещи, чтобы сохранить планету.