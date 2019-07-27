Блондинка в ботфортах: Барановская в новом образе станцевала в Баку

Юлия Барановская после развода с футболистом Андреем Аршавиным стала телеведущей. Уже не первый год она ведет различные передачи и участвует в съемках проекта «Модный приговор». Не удивительно, что девушка начала экспериментировать с имиджем и в мае этого года она даже перевоплотилась в блондинку для фотосессии. Тогда звезда лишь примерила парик, но похоже, что образ ей понравился.

Отдохнув в Камбодже с детьми, Юлия приехала на фестиваль «Жара» в Баку. В первый день она появилась на ковровой дорожке в стильном золотом комбинезоне. Девушке удалось привлечь к себе много внимания. Однако выяснилось, что телеведущая приготовила сюрприз. 27 июля она появилась на мероприятии в белом платье-рубашку с поясом и коричневых ботфортах на шнуровке. При этом Барановская вновь стала блондинкой благодаря парику.

В соцсети она разместила видео, на котором зажигательно танцует у сцены. Телеведущая также позировала фотографам и призналась журналистам, что приготовила еще несколько образов. В таком ярком образе она отправилась на бранч с другими гостями фестиваля. Поклонники пришли в восторг от ее наряда и парика. Многие стали советовать Юлии, чтобы она перекрасила волосы в светлый оттенок.

«Юля, вам надо срочно менять образ на этот», «Супер, Юля, ты похожа на иностранку», «Вау! Не узнать! Крутая!», «Роковая женщина», «Тебе идет блонд», «Юля, только этот образ однозначно», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что «Жара» продлится до 28 июля. На мероприятие съехались почти все звезды отечественной эстрады: Лолита Милявская, Кети Топурия, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и другие известные персоны.

А вам понравился образ Барановской?