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Юлия Барановская прокатилась на лиане в Камбодже

Телеведущая призналась, что давно мечтала это сделать.

Юлия Барановская прокатилась на лиане в Камбодже
Юлия Барановская / global look press

Сезон отпусков в самом разгаре, и многие звезды российского шоу-бизнеса разъехались по теплым странам. Весьма экзотическое направление для отпуска выбрала в этом году Юлия Барановская. Она в компании своих детей и друга Александра отправилась в Камбоджу.

34-летняя телезвезда с удовольствием делится с подписчиками в соцсетях фотографиями и видео из своего необычного путешествия. В этот раз Барановская опубликовала короткий ролик, на котором она забралась на лиану и повисла на ней.

«Ничего особенного ))))) просто я на лиане. Всегда хотела это попробовать», — подписала видео на своей странице в Instagram Юлия.

Большинство поклонников оценили озорной и веселый нрав телеведущей и написали ей множество добрых слов, а также пожеланий отлично провести отпуск.

Ранее Барановская показала подписчикам необычную находку — бывшая супруга Андрея Аршавина обнаружила дерево-паука в джунглях Камбоджи. А до этого Юлия посетила священное место страны — плато Кулен.

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Юлия Барановская прокатилась на лиане в Камбодже
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