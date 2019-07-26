Бузова надела пышное платье и диадему для красной дорожки в Баку

Ольга Бузова всегда старается быть в центре событий. Не зря она заняла второе место в списке самых успешных звезд отечественного шоу-бизнеса до 40 лет. Телеведущая приехала на фестиваль «Жара» в Баку 25 июля и приняла участие в открытии мероприятии.

За день она сменила несколько нарядов. На красной дорожке ей удалось произвести настоящий фурор благодаря изящному алому платью с вышивкой и длинным шлейфом.

больше по теме Бузова в платье с длинным шлейфом произвела фурор на фестивале «Жара» Поющая телеведущая смогла выделиться среди гостей благодаря эффектному наряду.

Казалось, что после такого эффектного выхода Ольга больше не сможет удивить еще более. Однако для второго дня она припасла роскошный наряд. В соцсети поющая телеведущая опубликовала видео, на котором идет по коридору в гостинице в пышном платье пудрового оттенка и с небольшим шлейфом.

Образ Бузова дополнила элегантной диадемой. Сначала она начинает позировать для фото, а потом бежит в сторону лифта, опасаясь опоздать на мероприятие.

К слову, на ковровую дорожку Ольга все-таки успела. Поклонникам образ звезды пришелся по вкусу. Сделала комплимент певице даже Лолита Милявская. «Бомба», — написала она. Фанаты сошлись во мнении, что Бузова в таком платье выглядит не иначе, как принцесса.

Напомним, что во время выступления на фестивале девушка поскользнулась на сцене и ушибла коленку. Однако это не помешало ей весело провести время с коллегами по цеху. Потом Ольга долго нежилась в бассейне, чтобы набраться сил перед новым выходом в свет и появлением на публике.