Бузова надела пышное платье и диадему для красной дорожки в Баку

Ольга Бузова всегда старается быть в центре событий. Не зря она заняла второе место в списке самых успешных звезд отечественного шоу-бизнеса до 40 лет. Телеведущая приехала на фестиваль «Жара» в Баку 25 июля и приняла участие в открытии мероприятии.
За день она сменила несколько нарядов. На красной дорожке ей удалось произвести настоящий фурор благодаря изящному алому платью с вышивкой и длинным шлейфом.
Казалось, что после такого эффектного выхода Ольга больше не сможет удивить еще более. Однако для второго дня она припасла роскошный наряд. В соцсети поющая телеведущая опубликовала видео, на котором идет по коридору в гостинице в пышном платье пудрового оттенка и с небольшим шлейфом.
Образ Бузова дополнила элегантной диадемой. Сначала она начинает позировать для фото, а потом бежит в сторону лифта, опасаясь опоздать на мероприятие.
К слову, на ковровую дорожку Ольга все-таки успела. Поклонникам образ звезды пришелся по вкусу. Сделала комплимент певице даже Лолита Милявская. «Бомба», — написала она. Фанаты сошлись во мнении, что Бузова в таком платье выглядит не иначе, как принцесса.
Напомним, что во время выступления на фестивале девушка поскользнулась на сцене и ушибла коленку. Однако это не помешало ей весело провести время с коллегами по цеху. Потом Ольга долго нежилась в бассейне, чтобы набраться сил перед новым выходом в свет и появлением на публике.