Бузова в платье с длинным шлейфом произвела фурор на фестивале «Жара»

Ольга Бузова всегда старается быть в центре событий. 25 июля в Баку стартовал фестиваль «Жара», который не первый год организовывает Эмин Агаларов. Поющая телеведущая очень дружна с хозяином мероприятия, поэтому он лично встретил ее в отеле. С самого утра девушка начала готовиться к выступлению, репетируя свой номер. В свободное время она успела добежать до побережья и помочить ноги в воде.

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Позже Бузова переоделась, чтобы появиться на пресс-конференции в ярком образе. Она в черно-белом костюме общалась с журналистами. Телеведущая выглядела ярко и стильно. Она поблагодарила Эмина за гостеприимство и возможность делиться творчеством.

На красной дорожке Ольга появилась в сногсшибательном наряде. Она позировала фотографам в алом платье с вышивкой, которое облегало ее стройную фигуру. Также у нее был очень длинный шлейф, который тянулся, словно павлиний хвост, за девушкой. Волосы артистка уложила в легкие волны и дополнила образ сережками в тон платью.

Бузовой удалось выделиться среди гостей. Кети Топурия, Альбина Джанабаева и Вера Брежнева отдали предпочтение нарядам белого цвета. Образ телеведущей смотрелся выигрышно на их фоне. Более того, ей удалось сделать так, что она не затерялась на ковровой дорожке такого же цвета, как ее платье. Поклонники в очередной раз восхитились образом Ольги и сравнили ее с принцессой.

«Королёва красной дорожки», Похожа на принцессу арабских стран«, «Невероятно выглядишь», «Шикарное платье», «Образ суперский», «Это, пожалуй, первый образ, где Оля действительно выглядит скромно и бомбически», «Самый лучший образ на фестивале», — прокомментировали фото и видео с мероприятия пользователи Сети.

А вам понравилось платье Бузовой?