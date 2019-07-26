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Бузова упала и разбила ногу во время выступления в Баку

Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.

Бузова упала и разбила ногу во время выступления в Баку
ОЛЬГА БУЗОВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Какая-то напасть в последнее время навалилась на одних из самых популярных российских певиц. Сначала Светлана Лобода рассказала о по-настоящему тяжких рабочих буднях артистов, показав свои ноги, на которых от синяков не было живого места. А теперь неприятный случай произошел с Ольгой Бузовой.

Поначалу, конечно, все шло шикарно: красное с длинным шлейфом платье звезды произвело настоящий фурор на ковровой дорожке музыкального фестиваля «Жара» в Баку. Позже Ольга вышла сцену со своей композицией «Водица».

Отработав, казалось бы, без сучка и задоринки номер, Бузова уже в гримерке записала для сторис своего Instagram видео, в котором рассказала о небольшом, но болезненном инциденте.

«Больше всего на свете я боялась сегодня упасть. Это со мной сегодня произошло. Я надеюсь, никто этого не заметил. Просто на репетиции не было столько воды, а сегодня на нас она просто лилась и было очень скользко», — призналась артистка, продемонстрировав разбитое в кровь колено.

Ольга Бузова разбила ногу в Баку. Фото
Ольга Бузова разбила ногу в Баку. Фото: страница Ольги Бузово в Instagram
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Бузова упала и разбила ногу во время выступления в Баку
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