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Бузова поддержала Лолиту после размолвки с мужем

Ведущая «Дома-2» заключила певицу в объятия на фестивале «Жара».

Бузова поддержала Лолиту после размолвки с мужем
Ольга Бузова . Фото: globallookpress

Сейчас Лолите Милявской приходится нелегко. В начале июля певица рассталась с молодым мужем Дмитрием Ивановым. Артистка, которая старше него на 12 лет, объявила в Instagram о разрыве. Однако Лолита не спешит оформлять развод. Экс-супруги поддерживают дружеские отношения, но уже живут отдельно друг от друга.

Ольга Бузова и Лолита. Фото
Бузова поддержала Лолиту. Скриншот: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова прибыла на фестиваль «Жара» в Баку. Первым делом ведущую «Дома-2» встретил Эмин. Затем Бузова обняла Лолиту и спросила, почему та ей не позвонила. В Stories звезда опубликовала разговор с 55-летней певицей. Правда, она отключила звук, так что остается только догадываться, о чем они говорили.

Скорее всего, Ольга Бузова решила поддержать Лолиту после разрыва. Об этом намекает и надпись на фотоснимке. Ведущая «Дома-2» сама пережила развод, правда, более драматичный. Три года назад Бузова рассталась с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Как утверждала певица, экс-супруг изменял ей с моделью Анастасией Костенко. Позже Тарасов женился на ней и сейчас уже воспитывает годовалую дочку Милану. Для футболиста это уже третий брак. О детях первой жены футболист даже не думает и отказывается платить алименты.

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ЛолитаЛолита рассталась с мужемОльга БузоваОльга Бузова последние новостифестиваль "Жара" в Баку

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Бузова поддержала Лолиту после размолвки с мужем
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