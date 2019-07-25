Бузова заявила, что ей не важно присутствие в списке Forbes

В новом рейтинге самых успешных российских знаменитостей до 40 лет учитывались не только доходы звезд, но также количество подписчиков в соцсетях и упоминание в СМИ.

Недавно Forbes обнародовал список успешных российских звезд. Так как эксперты выбирали знаменитостей младше 40 лет, Филипп Киркоров, Сергей Шнуров и другие артисты не попали в список. На первом месте оказался Хабиб Нурмагомедов с доходом в 11,5 миллиона долларов. Второе место досталось Ольге Бузовой — с результатом 4,4 миллиона долларов.

В рейтинге учитывались не только доходы звезд, но также количество подписчиков в соцсетях и упоминание в СМИ. Поэтому хоккеист с 14,5 миллиона долларов оказался лишь третьим. Ольга Бузова прокомментировала свое место в тройке лидеров.

«Приятно находиться в тройке со звёздами мирового спорта. Я знакома и общаюсь и с Хабибом, и с Сашей Овечкиным. Но все же для меня не имеют значения подобные рейтинги, особенно основанные на подсчётах заработков», — рассказала Ольга Бузова «Комсомольской правде».

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